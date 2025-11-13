НА ЖИВО
          Само един кандидат за директор на Националната библиотека

          Сградата на Народната библиотека в столицата.
          Снимка: Антон Станков / БГНЕС
          Доц. д-р Калина Иванова е единственият кандидат за длъжността директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ). Това става ясно от публикувания на сайта на Министерството на културата списък с кандидатите, допуснати до участие в конкурса.

          „Кандидатът ще бъде уведомен допълнително за датата и часа на провеждане на конкурса,“ се посочва в официалното съобщение на министерството.

          Иванова временно ръководи НБКМ от началото на годината

          Доц. Калина Иванова пое ръководството на Националната библиотека в началото на януари 2025 г., след като смени проф. д-р Красимира Александрова. Тогава бе уточнено, че тя ще изпълнява функциите на директор до провеждането на официален конкурс за поста, който вече е в ход.

          Храмът на знанието: Историята на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Храмът на знанието: Историята на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

          Професионален и академичен опит

          Доц. д-р Калина Иванова има богат управленски и академичен опит в областта на библиотечното дело и обществените комуникации. Тя е:

          • Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация;
          • Директор на Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново;
          • Главен асистент в катедра „Журналистика и масови комуникации“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“;
          • Хоноруван преподавател по дисциплините „Организация и управление на библиотеките“, „Библиотекознание и история на библиотеките“, „Библиотечен и комуникационен мениджмънт“ и „Стратегия и развитие на библиотеките“ във ВТУ;
          • Доцент по „Обществени комуникации и информационни науки“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ);
          • Доктор по „Книгознание, библиотекознание и библиография“ в УниБИТ.

          Следващата стъпка – конкурсно изслушване

          Очаква се Министерството на културата да определи дата за конкурсното изслушване, след което комисия ще вземе решение относно назначаването на директор на НБКМ.

          Национална или Народна библиотека?: Спор в културната комисия Национална или Народна библиотека?: Спор в културната комисия

