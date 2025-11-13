Санкции за необосновано поскъпване: търговците под лупа, бизнесът предупреждава за риск от „бухалка“

Започна прилагането на санкции срещу търговци, за които контролни органи установяват необосновано завишаване на цените. Периодът на адаптация, в който се издаваха само предписания, приключи, а ефективните проверки вече текат. Новината бе съобщена на заседание на механизма за еврото, свикано от премиера Росен Желязков.

Фокусът е върху стоките от първа необходимост. Проверени са над 250 търговци, като при 65 от тях вече има данни за необосновано повишение на цените. Процесът по санкциониране е стартирал.

В студиото на „Твоят ден“ коментира Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, който определи проверките като нещо нормално, но предупреди:

„Важно е контролът да не се превръща в самоцел и да не се злоупотребява с него.“

По думите му инспекторите изискват документи за ценообразуване по цялата верига – от доставчик до магазин.

„Ако има увеличение — трябва доказателства. Ако има намаление, никой не пита защо.“

До момента няма санкционирани членове на Сдружението, но Вълканов съобщи, че някои проверки продължават над 5 часа, ангажират управителите през целия ден и създават допълнителен административен разход.

Той подчерта, че режимът е нов, а твърде строги санкции още в началото могат да се възприемат като натиск:

„В закона има диапазон на санкциите – от предупреждение до глоба. Не може веднага да се започва с максималните. Иначе ще се превърне в бухалка срещу бизнеса.“

По отношение на идеята имената на нарушителите да се огласяват публично, Вълканов заяви, че пазарът сам наказва некоректните търговци:

„Потребителите са активни – ако цените са високи, не пазаруват там.“

Бизнесът настоява за ясна методика какво точно се счита за „необосновано увеличение“:

„В една доставка може да има хляб, тоалетна хартия, яйца… различни продукти с различна себестойност. Изчисленията са изключително сложни.“

На въпрос защо някои стоки са по-скъпи у нас, Вълканов посочи, че над 90% от маслото е внос, а дългият транспорт увеличава цената с 15–20%.

Той отхвърли обвиненията в изкуствено завишаване на цените:

„Средната брутна надценка е около 22–25%. От тях се плащат транспорт, логистика, ток, заплати… Това е бизнес с нисък марж.“

Според него държавните мерки също увеличават разходите: два допълнителни почивни дни по Нова година ще струват 3 милиона лева за извънреден труд, а увеличението на осигуровките с 2% добавя 36 милиона: