      четвъртък, 13.11.25
          Начало България Крими

          СДВР: Мъжът, прегазил куче, е в страната и е под гаранция от 5000 лева

          Снимка: Стефан Василев / БГНЕС
          Наложена е парична гаранция от 5000 лева на мъжа, който прегази куче в столичния квартал „Разсадника“. Тази сутрин той се е явил с адвокат в Трето районно управление, където са му били предявени обвинения, съобщи директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов.

          Николов опроверга слуховете, че 29-годишният шофьор, д-р Ненад Цоневски, е напуснал страната.

          Лекарят, прегазил кучето Мая – с глоби за 1680 лв.

          Припомняме, че във вторник от Военномедицинската академия (ВМА), където Цоневски е бил специализант, съобщиха за отстраняването му от длъжност. Междувременно Софийската районна прокуратура започна досъдебно производство за проявена жестокост към животно чрез прегазване.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Три столични болници спасиха родилка с високорискова бременност

          Дамяна Караджова -
          32-годишната Маринела от Долна Оряховица и новороденото ѝ момиченце са у дома след драматична, но успешно завършила бременност.
          Общество

          Необичайно топло време през уикенда, следва рязък обрат с дъжд и вятър

          Никола Павлов -
          През предстоящите почивни дни времето в България ще остане необичайно топло за средата на ноември, показва седмичната прогноза на Националния институт по метеорология и...
          Общество

          РЗИ-Бургас с проверка в хоспис до Поморие

          Екип Евроком -
          Регионалната здравна инспекция в Бургас извършва проверка в хоспис в района на Поморие, съобщи пред БНТ заместник-директорът на институцията д-р Мариана Кофинова. Екипът на инспекцията...

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

