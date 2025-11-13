СДВР: Мъжът, прегазил куче, е в страната и е под гаранция от 5000 лева

Наложена е парична гаранция от 5000 лева на мъжа, който прегази куче в столичния квартал „Разсадника“. Тази сутрин той се е явил с адвокат в Трето районно управление, където са му били предявени обвинения, съобщи директорът на СДВР, главен комисар Любомир Николов.

- Реклама -

Николов опроверга слуховете, че 29-годишният шофьор, д-р Ненад Цоневски, е напуснал страната.

Припомняме, че във вторник от Военномедицинската академия (ВМА), където Цоневски е бил специализант, съобщиха за отстраняването му от длъжност. Междувременно Софийската районна прокуратура започна досъдебно производство за проявена жестокост към животно чрез прегазване.