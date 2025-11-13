НА ЖИВО
          Шофьори във Варна заплашват с напускане заради идеята да продават билети

          Категорично несъгласие с предложението да продават билети изразиха 90% от водачите на автобуси и тролейбуси в градския транспорт на Варна. Тази позиция беше обобщена пред Радио Варна от синдикалните представители Генчо Генчев от „Промяната“ и Теменужка Петрова от „Асоциация демократични синдикати“.

          Генчо Генчев, който има 25-годишен опит в сектора, подчерта сериозността на ситуацията.

          „Аз съм шофьор, от 25 години съм в градския транспорт, почти никой не е съгласен да продава билети. Дори има колеги, които казаха, че директно ще напуснат, ако това стане факт“,

          заяви той.
          Генчев призова да се обмисли внимателно рамковият договор между ТАСРУД и „Градски транспортпреди неговото подписване. Според него, това задължение би било минус за шофьорите, тъй като ще отвлича вниманието им, ще ги натовари с ежедневни отчети и ще усложни работата им при вече напрегнати разписания. Вместо това, той предложи въвеждането на бус ленти като мярка, която реално би улеснила работата на водачите.

          Теменужка Петрова допълни, че синдикатите са научили за предложението от медиите и социалните мрежи.

          „Тази тема е изключително болезнена за водачите на автобуси и тролейбуси“,

          коментира тя.

          Петрова настоява въпросът да бъде обсъден с председателя на Общинския съвет във Варна. „Страхуват се хората да продават билети“, обобщи тя настроенията сред колегите си.

          - Реклама -

