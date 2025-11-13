Ще има ли нов национален стадион?

Националният стадион „Васил Левски“ от години е тема на разговори и полемики. Освен домакин на мачовете на националния отбор по футбол, той приютява и вътрешни дербита, както и срещи от европейските клубни турнири. Повод за нова вълна от критики стана двубоят на „Левски“ срещу АЗ Алкмар, когато гостите от Нидерландия публикуваха снимка на една от трибуните в социалните мрежи. Кадърът предизвика остри коментари за лошото състояние на спортното съоръжение.

Иван Пешев: „Време е за нов национален стадион“

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев заяви пред БНТ, че се работи активно по идеята за нов национален стадион в София:

„Категорично смятам, че България има нужда от нов национален стадион – това е част от управленската програма на кабинета. В момента работната група е локализирала четири възможни терена. В нея участват представители на регионалното министерство, Столична община и БФС. След като бъде избран теренът, който отговаря на всички изисквания, ще започнем да търсим варианти за финансиране.“

Борба с футболното хулиганство

Пешев коментира и темата за спортното хулиганство, която отново се актуализира след инциденти в Пловдив:

„Още през март, след случая с феновете на „Локомотив“ (Пловдив), настояхме за по-бързо приемане на закона за спортното хулиганство. За съжаление, подобни инциденти се повториха наскоро между фенове на „Локо“ и „Ботев“. Радвам се, че депутатите реагираха бързо и приеха закона на първо четене в рамките на седмица. Надявам се скоро да мине и на второ четене, за да можем да се справим по-ефективно с този проблем.“

С думите си министърът даде ясен сигнал, че спортната инфраструктура и сигурността по стадионите ще бъдат сред основните приоритети на ведомството му.