      четвъртък, 13.11.25
          Ще има ли нов национален стадион?

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Националният стадион „Васил Левски“ от години е тема на разговори и полемики. Освен домакин на мачовете на националния отбор по футбол, той приютява и вътрешни дербита, както и срещи от европейските клубни турнири. Повод за нова вълна от критики стана двубоят на „Левски“ срещу АЗ Алкмар, когато гостите от Нидерландия публикуваха снимка на една от трибуните в социалните мрежи. Кадърът предизвика остри коментари за лошото състояние на спортното съоръжение.

          Иван Пешев: „Време е за нов национален стадион“

          Министърът на младежта и спорта Иван Пешев заяви пред БНТ, че се работи активно по идеята за нов национален стадион в София:

          „Категорично смятам, че България има нужда от нов национален стадион – това е част от управленската програма на кабинета. В момента работната група е локализирала четири възможни терена. В нея участват представители на регионалното министерство, Столична община и БФС. След като бъде избран теренът, който отговаря на всички изисквания, ще започнем да търсим варианти за финансиране.“

          Борба с футболното хулиганство

          Пешев коментира и темата за спортното хулиганство, която отново се актуализира след инциденти в Пловдив:

          „Още през март, след случая с феновете на „Локомотив“ (Пловдив), настояхме за по-бързо приемане на закона за спортното хулиганство. За съжаление, подобни инциденти се повториха наскоро между фенове на „Локо“ и „Ботев“. Радвам се, че депутатите реагираха бързо и приеха закона на първо четене в рамките на седмица. Надявам се скоро да мине и на второ четене, за да можем да се справим по-ефективно с този проблем.“

          С думите си министърът даде ясен сигнал, че спортната инфраструктура и сигурността по стадионите ще бъдат сред основните приоритети на ведомството му.

          Общество

          Шофьори във Варна заплашват с напускане заради идеята да продават билети

          Десислава Димитрова -
          Категорично несъгласие с предложението да продават билети изразиха 90% от водачите на автобуси и тролейбуси в градския транспорт на Варна. Тази позиция беше обобщена пред Радио Варна от синдикалните представители Генчо Генчев от „Промяната“ и Теменужка Петрова от „Асоциация демократични синдикати“.
          Крими

          Задържаха 16-годишен за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

          Десислава Димитрова -
          Непълнолетен младеж на 16 години от монтанското село Стубел е бил арестуван през изминалата нощ за извършване на грабеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
          Футбол

          ЕВРО 2028 ще стартира на 9 юни, а арена на финала ще бъде стадион „Уембли“ в Лондон

          Николай Минчев -
          Програмата за Европейското първенство по футбол през 2028 беше потвърдена, като Уелс потенциално ще играе в откриващия мач на 9 юни на "Принсипалити Стейдиъм"...

