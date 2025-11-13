Ще има ли нов национален стадион?

Националният стадион „Васил Левски“ от години е тема на разговори и полемики. Освен домакин на мачовете на националния отбор по футбол, той приютява и вътрешни дербита, както и срещи от европейските клубни турнири. Повод за нова вълна от критики стана двубоят на „Левски“ срещу АЗ Алкмар, когато гостите от Нидерландия публикуваха снимка на една от трибуните в социалните мрежи. Кадърът предизвика остри коментари за лошото състояние на спортното съоръжение.
Иван Пешев: „Време е за нов национален стадион“
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев заяви пред БНТ, че се работи активно по идеята за нов национален стадион в София:
Борба с футболното хулиганство
Пешев коментира и темата за спортното хулиганство, която отново се актуализира след инциденти в Пловдив:
С думите си министърът даде ясен сигнал, че спортната инфраструктура и сигурността по стадионите ще бъдат сред основните приоритети на ведомството му.
