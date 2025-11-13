НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          „Ще заколя теб и детето“: тежък случай на домашно насилие в София

          Дамяна Караджова
          Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 47-годишен мъж, заподозрян в нанасяне на телесна повреда и отправяне на смъртни заплахи към жената, с която живее на семейни начала.

          Според събраните доказателства инцидентът е станал на 10 ноември, когато обвиняемият хванал жената за ръцете, дърпал я и я влачил, след което я хвърлил върху легло и ѝ нанесъл удар в лицето.

          „Ще ти направя дупка в главата! Ще те убия!“: Мъж заплаши и преби майка си и жена си „Ще ти направя дупка в главата! Ще те убия!“: Мъж заплаши и преби майка си и жена си

          Според разследването той я дърпал и я влачил, след което я хвърлил върху легло и ѝ нанесъл удар в лицето.

          Освен физическо насилие, мъжът е отправил и тежка закана за убийство, заявявайки:

          „Ако се разпадне семейството ни, ще избия и трима ни, като заколя първо теб и детето, а после и себе си!“

          По случая е образувано досъдебно производство, като за деянията се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

          С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за до 72 часа, а прокуратурата подготвя искане до съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

          - Реклама -

