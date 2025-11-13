„Ще заколя теб и детето“: тежък случай на домашно насилие в София

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 47-годишен мъж, заподозрян в нанасяне на телесна повреда и отправяне на смъртни заплахи към жената, с която живее на семейни начала.
Според събраните доказателства инцидентът е станал на 10 ноември, когато обвиняемият хванал жената за ръцете, дърпал я и я влачил, след което я хвърлил върху легло и ѝ нанесъл удар в лицето.
Освен физическо насилие, мъжът е отправил и тежка закана за убийство, заявявайки:
По случая е образувано досъдебно производство, като за деянията се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за до 72 часа, а прокуратурата подготвя искане до съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.
Еййй сега да излезнат онези 200 000 кучкари от подписката им.
Ще го направят ли?🤔
Така е когато няма държава и продажбите ни политици са надупени на евр.. ейските си господари, в една нормална държава ще се погрижат за семейството бащата е в депресия явно има нужда от антидепресанти сега е сезона на депресиите …