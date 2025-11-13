НА ЖИВО
          Симулирана авиокатастрофа край Велинград: армията тества готовността си (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Край велинградското село Драгиново се провежда мащабно военно учение, което симулира авиокатастрофа в гориста местност. Практическата тренировка е на тема „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в гориста местност“, а основната ѝ цел е да повиши готовността за реакция при извънредни ситуации.

          По време на учението ще бъдат използвани специализирани автомобили, екипи и техника, което може временно да увеличи присъствието на служби и движението на машини в района.

          Община Велинград предупреждава местните жители да не се притесняват:

          „Дейностите са част от предварително планирано учение и няма реална опасност за населението.“

          Оттам призовават гражданите към спокойствие и разбиране, тъй като действията са изцяло тренировъчни и под строга организация.

