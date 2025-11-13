НА ЖИВО
          Европа

          Скандал в Киев: Фалшив „роднина на Ермак" искал подкупи за пост в администрацията

          Снимка: БТА
          Ръководителят на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак опроверга съобщенията, че НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) подготвят срещу него „определени действия“. Това съобщава „Украинская правда“.

          Според Ермак подобни твърдения са напълно необосновани, като той уточнява, че полицията е задържала мъж, представял се за негов роднина, който искал подкупи в замяна на обещание за работа в президентската администрация.

          „Става дума за човек, който се е представял за мой близък и е искал пари срещу обещание за назначение. Той беше задържан. Нямам нищо общо с това.“

          От канцеларията на президента подчертават, че службите редовно установяват злоупотреби, извършвани от лица, използващи името на високопоставени фигури с цел измами и финансови облаги.

