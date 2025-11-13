Скандал в Киев: Фалшив „роднина на Ермак“ искал подкупи за пост в администрацията

Ръководителят на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак опроверга съобщенията, че НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) подготвят срещу него „определени действия“. Това съобщава „Украинская правда“.
Според Ермак подобни твърдения са напълно необосновани, като той уточнява, че полицията е задържала мъж, представял се за негов роднина, който искал подкупи в замяна на обещание за работа в президентската администрация.
От канцеларията на президента подчертават, че службите редовно установяват злоупотреби, извършвани от лица, използващи името на високопоставени фигури с цел измами и финансови облаги.
Категорично несъгласие с предложението да продават билети изразиха 90% от водачите на автобуси и тролейбуси в градския транспорт на Варна. Тази позиция беше обобщена пред Радио Варна от синдикалните представители Генчо Генчев от „Промяната“ и Теменужка Петрова от „Асоциация демократични синдикати“.
Националният стадион „Васил Левски“ от години е тема на разговори и полемики. Освен домакин на мачовете на националния отбор по футбол, той приютява и вътрешни дербита, както и срещи от европейските клубни турнири.
