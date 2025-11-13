Скок в цените и разширяване на зоните: СОС гласува предложенията

Паркирането в столицата влиза като водеща тема в днешното заседание на Столичния общински съвет. Съветниците ще гласуват предложенията на кмета Васил Терзиев, които предвиждат повишаване на цените и разширяване на зоните за платено паркиране.
В доклада са заложени няколко ключови промени. Сред основните предложения личат двойното увеличение на цените в синята и зелената зона, разширяване на зелената зона в южните квартали, както и превръщане на част от зелените подзони в сини. Планирано е и уеднаквяване на работното време на зоните.
Предвидено е и ново разпределение на приходите: по-голяма част от средствата ще остава в общината, за да се инвестира директно в подобрения на градската среда.
