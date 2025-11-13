НА ЖИВО
      четвъртък, 13.11.25
          Скок в цените и разширяване на зоните: СОС гласува предложенията

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Паркирането в столицата влиза като водеща тема в днешното заседание на Столичния общински съвет. Съветниците ще гласуват предложенията на кмета Васил Терзиев, които предвиждат повишаване на цените и разширяване на зоните за платено паркиране.

          Столичният общински съвет гледа доклада на Терзиев за нова структура на общината Столичният общински съвет гледа доклада на Терзиев за нова структура на общината

          В доклада са заложени няколко ключови промени. Сред основните предложения личат двойното увеличение на цените в синята и зелената зона, разширяване на зелената зона в южните квартали, както и превръщане на част от зелените подзони в сини. Планирано е и уеднаквяване на работното време на зоните.

          „Част от събраните пари за паркиране ще остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.“

          Предвидено е и ново разпределение на приходите: по-голяма част от средствата ще остава в общината, за да се инвестира директно в подобрения на градската среда.

          - Реклама -
