Скок в цените и разширяване на зоните: СОС гласува предложенията

Паркирането в столицата влиза като водеща тема в днешното заседание на Столичния общински съвет. Съветниците ще гласуват предложенията на кмета Васил Терзиев, които предвиждат повишаване на цените и разширяване на зоните за платено паркиране.

В доклада са заложени няколко ключови промени. Сред основните предложения личат двойното увеличение на цените в синята и зелената зона, разширяване на зелената зона в южните квартали, както и превръщане на част от зелените подзони в сини. Планирано е и уеднаквяване на работното време на зоните.

„Част от събраните пари за паркиране ще остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.“

Предвидено е и ново разпределение на приходите: по-голяма част от средствата ще остава в общината, за да се инвестира директно в подобрения на градската среда.