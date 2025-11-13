НА ЖИВО
          СОС реши: Двойно по-скъпо паркиране в София от 2026 г. и разширяване на зоните

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Столичният общински съвет (СОС) прие окончателно решение за значително увеличение на цените за паркиране в платените зони на София, както и за разширяване на техния обхват. Промените влизат в сила от 5 януари 2026 г., а зоните ще се въвеждат поетапно заради необходимото технологично време за организация.

          Според новата тарифа:

          • Синя зона – 2 евро на час (досега 1 евро);
          • Зелена зона – 1 евро на час (досега 0.5 евро).

          Годишният винетен стикер ще струва 153 евро за синя зона и 102 евро за зелена. За втори автомобил на домакинство таксите се удвояват — 306 евро и 204 евро съответно.
          Месечните абонаменти също поскъпват:

          • 15.30 евро за синя зона и 10.20 евро за зелена;
          • за втори автомобил — 30.60 евро и 20.40 евро.

          Санкциите също са актуализирани — поставянето на скоба ще струва 30 евро, а репатрирането с „паяк“76 евро.

          Разширяване на зоните

          • Синята зона ще обхване нови територии – площад „Македония“, „Руски паметник“, „Крива река“, „Иван Вазов“, както и части от „Лозенец“ (между бул. „Евлоги Георгиев“ и ул. „Св. Наум“) и ж.к. „Яворов“.
          • Зелената зона ще включва „Банишора“, южните райони до бул. „Каблешков“, както и „Гео Милев“, „Слатина“, „Изток“, „Изгрев“, „Коньовица“, „Студентски град“, „Подуяне“ и части от „Дианабад“.

          Ново работно време и правила

          Работното време на зоните ще бъде от 9:00 до 21:00 ч., като синята зона ще е платена и в неделя, както и в официални празници — за първи път в София.
          Предложението за създаване на червена зона обаче не беше одобрено.

          „Това е реформа с визия – средствата ще се използват за подобряване на инфраструктурата, изграждане на нови паркинги и зарядна мрежа за електромобили. Така публичните пари ще работят прозрачно и в интерес на гражданите,“ заяви общинският съветник Симеон Ставрев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, един от вносителите на предложението.

