СОС реши: Двойно по-скъпо паркиране в София от 2026 г. и разширяване на зоните

Столичният общински съвет (СОС) прие окончателно решение за значително увеличение на цените за паркиране в платените зони на София, както и за разширяване на техния обхват. Промените влизат в сила от 5 януари 2026 г., а зоните ще се въвеждат поетапно заради необходимото технологично време за организация.
- Реклама -
Според новата тарифа:
Синя зона – 2 евро на час (досега 1 евро);
Зелена зона – 1 евро на час (досега 0.5 евро).
Годишният винетен стикер ще струва 153 евро за синя зона и 102 евро за зелена. За втори автомобил на домакинство таксите се удвояват — 306 евро и 204 евро съответно. Месечните абонаменти също поскъпват:
15.30 евро за синя зона и 10.20 евро за зелена;
за втори автомобил — 30.60 евро и 20.40 евро.
Санкциите също са актуализирани — поставянето на скоба ще струва 30 евро, а репатрирането с „паяк“ — 76 евро.
Разширяване на зоните
Синята зона ще обхване нови територии – площад „Македония“, „Руски паметник“, „Крива река“, „Иван Вазов“, както и части от „Лозенец“ (между бул. „Евлоги Георгиев“ и ул. „Св. Наум“) и ж.к. „Яворов“.
Зелената зона ще включва „Банишора“, южните райони до бул. „Каблешков“, както и „Гео Милев“, „Слатина“, „Изток“, „Изгрев“, „Коньовица“, „Студентски град“, „Подуяне“ и части от „Дианабад“.
Ново работно време и правила
Работното време на зоните ще бъде от 9:00 до 21:00 ч., като синята зона ще е платена и в неделя, както и в официални празници — за първи път в София. Предложението за създаване на червена зона обаче не беше одобрено.
Столичният общински съвет (СОС) прие окончателно решение за значително увеличение на цените за паркиране в платените зони на София, както и за разширяване на техния обхват. Промените влизат в сила от 5 януари 2026 г., а зоните ще се въвеждат поетапно заради необходимото технологично време за организация.
- Реклама -
Според новата тарифа:
Синя зона – 2 евро на час (досега 1 евро);
Зелена зона – 1 евро на час (досега 0.5 евро).
Годишният винетен стикер ще струва 153 евро за синя зона и 102 евро за зелена. За втори автомобил на домакинство таксите се удвояват — 306 евро и 204 евро съответно. Месечните абонаменти също поскъпват:
15.30 евро за синя зона и 10.20 евро за зелена;
за втори автомобил — 30.60 евро и 20.40 евро.
Санкциите също са актуализирани — поставянето на скоба ще струва 30 евро, а репатрирането с „паяк“ — 76 евро.
Разширяване на зоните
Синята зона ще обхване нови територии – площад „Македония“, „Руски паметник“, „Крива река“, „Иван Вазов“, както и части от „Лозенец“ (между бул. „Евлоги Георгиев“ и ул. „Св. Наум“) и ж.к. „Яворов“.
Зелената зона ще включва „Банишора“, южните райони до бул. „Каблешков“, както и „Гео Милев“, „Слатина“, „Изток“, „Изгрев“, „Коньовица“, „Студентски град“, „Подуяне“ и части от „Дианабад“.
Ново работно време и правила
Работното време на зоните ще бъде от 9:00 до 21:00 ч., като синята зона ще е платена и в неделя, както и в официални празници — за първи път в София. Предложението за създаване на червена зона обаче не беше одобрено.