НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          СРИВ НА ФРОНТА: Стана ясно кога ще падне Запорожие

          1
          521
          Карта: Телеграм
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският военен коментатор и блогър Юрий Подоляка съобщи в своя канал в Telegram, че групировката „Восток“ е превзела населеното място Даниловка в Днепропетровска област.
          По думите му, руските сили продължават настъплението на запад, като се стремят да заобиколят украинската отбрана в района на Орехово и Гуляйполе.

          „Руската армия, без да желае да пробива отново и отново дълбоко ешелонираната отбрана на противника, която Въоръжените сили на Украйна изградиха пред Орехово и Гуляйполе, влиза в тил на тези позиции,“ пише Подоляка.

          - Реклама -

          „Настъплението започна още миналата есен“

          Военният коментатор твърди, че операцията е започнала още през есента на миналата година и че напредъкът на руските сили се засилва след превземането на Угледар.

          Украински военен експерт: Няма срив на фронта в Запорожка област, руснаците натискат позициите на ВСУ Украински военен експерт: Няма срив на фронта в Запорожка област, руснаците натискат позициите на ВСУ

          „След овладяването на Угледар ние необратимо настъпваме на запад (леко завивайки към север),“ уточнява той.

          „Даниловка сама по себе си не е важна, но открива пътя към Запорожие“

          Според Подоляка, самото село няма голямо стратегическо значение, но превземането му позволява да се прекъсне важна пътна артерия и приближава руските сили до река Днепър и град Запорожие.

          „Самото по себе си това село не е толкова важно (освен че по този начин прекъсваме пътя Покровское – Гуляйполе). Важно е, че разстоянието между Угледар и Даниловка е приблизително същото като между Даниловка и река Днепър в центъра на Запорожие,“ отбелязва той.

          Прогноза: „Следващата есен може да донесе промяна на фронта“

          Подоляка изчислява, че за година руските сили са изминали разстояние, сравнимо с това до самото Запорожие, и прогнозира ускоряване на настъплението.

          „Това разстояние изминахме за малко повече от година. Ако скоростта на нашето настъпление не се промени, следващата есен може да очакваме освобождаването на по-голямата част от Запорожие,“ заявява анализаторът.

          Той добавя, че „с отслабването на украинската армия темпът на настъплението ще се ускори“, което би позволило „по-ранно освобождаване на столицата на Запорожка област“.

          Положението на ВСУ при Гуляйполе продължава да се влошава Положението на ВСУ при Гуляйполе продължава да се влошава

          „Оттам и до Днепропетровск е една крачка“

          В заключение Подоляка подчертава, че евентуалното превземане на Запорожие ще отвори пътя към Днепропетровск:

          „А оттам и до Днепропетровск е една ръка разстояние. Ето такава е аритметиката,“ пише той, добавяйки: „Стискаме палци и се молим за нашите момчета.“

          Руският военен коментатор и блогър Юрий Подоляка съобщи в своя канал в Telegram, че групировката „Восток“ е превзела населеното място Даниловка в Днепропетровска област.
          По думите му, руските сили продължават настъплението на запад, като се стремят да заобиколят украинската отбрана в района на Орехово и Гуляйполе.

          „Руската армия, без да желае да пробива отново и отново дълбоко ешелонираната отбрана на противника, която Въоръжените сили на Украйна изградиха пред Орехово и Гуляйполе, влиза в тил на тези позиции,“ пише Подоляка.

          - Реклама -

          „Настъплението започна още миналата есен“

          Военният коментатор твърди, че операцията е започнала още през есента на миналата година и че напредъкът на руските сили се засилва след превземането на Угледар.

          Украински военен експерт: Няма срив на фронта в Запорожка област, руснаците натискат позициите на ВСУ Украински военен експерт: Няма срив на фронта в Запорожка област, руснаците натискат позициите на ВСУ

          „След овладяването на Угледар ние необратимо настъпваме на запад (леко завивайки към север),“ уточнява той.

          „Даниловка сама по себе си не е важна, но открива пътя към Запорожие“

          Според Подоляка, самото село няма голямо стратегическо значение, но превземането му позволява да се прекъсне важна пътна артерия и приближава руските сили до река Днепър и град Запорожие.

          „Самото по себе си това село не е толкова важно (освен че по този начин прекъсваме пътя Покровское – Гуляйполе). Важно е, че разстоянието между Угледар и Даниловка е приблизително същото като между Даниловка и река Днепър в центъра на Запорожие,“ отбелязва той.

          Прогноза: „Следващата есен може да донесе промяна на фронта“

          Подоляка изчислява, че за година руските сили са изминали разстояние, сравнимо с това до самото Запорожие, и прогнозира ускоряване на настъплението.

          „Това разстояние изминахме за малко повече от година. Ако скоростта на нашето настъпление не се промени, следващата есен може да очакваме освобождаването на по-голямата част от Запорожие,“ заявява анализаторът.

          Той добавя, че „с отслабването на украинската армия темпът на настъплението ще се ускори“, което би позволило „по-ранно освобождаване на столицата на Запорожка област“.

          Положението на ВСУ при Гуляйполе продължава да се влошава Положението на ВСУ при Гуляйполе продължава да се влошава

          „Оттам и до Днепропетровск е една крачка“

          В заключение Подоляка подчертава, че евентуалното превземане на Запорожие ще отвори пътя към Днепропетровск:

          „А оттам и до Днепропетровск е една ръка разстояние. Ето такава е аритметиката,“ пише той, добавяйки: „Стискаме палци и се молим за нашите момчета.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Песков отвърна на Рубио: Искаме истински мир в Украйна

          Никола Павлов -
          Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли изявление на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, според когото американското правителство смята, че Русия не се стреми...
          Политика

          „Нямаме допълнителни пари“: Зеленски моли ЕС за изземване на руските активи, за да спаси Украйна

          Пламена Ганева -
          Bloomberg съобщава, че украинският президент Владимир Зеленски е заявил, че съдбата на Украйна зависи пряко от решението на ЕС относно замразените руски активи —...
          България

          Павлин Павлов: Военните действия нямат нищо общо с отношенията между народите

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ експертът Павлин Павлов коментира актуалната геополитическа ситуация и позицията на България в рамките на НАТО. Той подчерта, че въпреки историческите и...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions