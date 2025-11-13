Руският военен коментатор и блогър Юрий Подоляка съобщи в своя канал в Telegram, че групировката „Восток“ е превзела населеното място Даниловка в Днепропетровска област.

По думите му, руските сили продължават настъплението на запад, като се стремят да заобиколят украинската отбрана в района на Орехово и Гуляйполе.

„Руската армия, без да желае да пробива отново и отново дълбоко ешелонираната отбрана на противника, която Въоръжените сили на Украйна изградиха пред Орехово и Гуляйполе, влиза в тил на тези позиции," пише Подоляка.

„Настъплението започна още миналата есен“

Военният коментатор твърди, че операцията е започнала още през есента на миналата година и че напредъкът на руските сили се засилва след превземането на Угледар.

„След овладяването на Угледар ние необратимо настъпваме на запад (леко завивайки към север),“ уточнява той.

„Даниловка сама по себе си не е важна, но открива пътя към Запорожие“

Според Подоляка, самото село няма голямо стратегическо значение, но превземането му позволява да се прекъсне важна пътна артерия и приближава руските сили до река Днепър и град Запорожие.

„Самото по себе си това село не е толкова важно (освен че по този начин прекъсваме пътя Покровское – Гуляйполе). Важно е, че разстоянието между Угледар и Даниловка е приблизително същото като между Даниловка и река Днепър в центъра на Запорожие,“ отбелязва той.

Прогноза: „Следващата есен може да донесе промяна на фронта“

Подоляка изчислява, че за година руските сили са изминали разстояние, сравнимо с това до самото Запорожие, и прогнозира ускоряване на настъплението.

„Това разстояние изминахме за малко повече от година. Ако скоростта на нашето настъпление не се промени, следващата есен може да очакваме освобождаването на по-голямата част от Запорожие,“ заявява анализаторът.

Той добавя, че „с отслабването на украинската армия темпът на настъплението ще се ускори“, което би позволило „по-ранно освобождаване на столицата на Запорожка област“.

„Оттам и до Днепропетровск е една крачка“

В заключение Подоляка подчертава, че евентуалното превземане на Запорожие ще отвори пътя към Днепропетровск: