Столицата се готви за рекордна инвестиция в градския транспорт: 250 нови превозни средства

„Спаси София“ обяви, че дава мандат на столичния кмет Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем от 400 млн. лв., предназначен за закупуването на 250 нови превозни средства за градския транспорт. Стъпката е част от плана за реализиране на мащабната инвестиционна програма, приета от СОС през 2024 г., чиято стойност е близо 1 млрд. лева.

„Приехме програмата без осигурено финансиране – днес правим следващата стъпка за успешно реализиране на програмата за модернизация“, заяви Борис Бонев.

Вносителят Андрей Зографски подчерта необходимостта от обновяване:

„Нужно е значително обновяване на автопарка и подобряване на условията за пътуване на стотици хиляди софиянци.“

Предложението е заемът да покрие средства за вече обявените обществени поръчки с избрани изпълнители. Те включват:

● 18 нископодови трамвая за линии 20 и 22

● 40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12

● 75 хибридни тролейбуса, способни да се движат и без контактна мрежа

● 70 автобуса на природен газ

● 50 електробуса

Очаква се новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.

Според Бонев именно сега е моментът СО да направи решителна стъпка:

„Иначе това ще е първият мандат от 40 години насам, в който не е закупено нито едно ново превозно средство.“

Той допълни, че обновяването на автопарка ще направи трамвайни линии като 20 и 22 достъпни за трудноподвижни граждани, ще разшири обхвата на тролейбусния транспорт и ще подготви София да си върне концесионираните автобусни линии.