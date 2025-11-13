Столицата се готви за рекордна инвестиция в градския транспорт: 250 нови превозни средства

„Спаси София“ обяви, че дава мандат на столичния кмет Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем от 400 млн. лв., предназначен за закупуването на 250 нови превозни средства за градския транспорт. Стъпката е част от плана за реализиране на мащабната инвестиционна програма, приета от СОС през 2024 г., чиято стойност е близо 1 млрд. лева.
- Реклама -
Вносителят Андрей Зографски подчерта необходимостта от обновяване:
Предложението е заемът да покрие средства за вече обявените обществени поръчки с избрани изпълнители. Те включват:
● 18 нископодови трамвая за линии 20 и 22 ● 40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12 ● 75 хибридни тролейбуса, способни да се движат и без контактна мрежа ● 70 автобуса на природен газ ● 50 електробуса
Очаква се новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.
Според Бонев именно сега е моментът СО да направи решителна стъпка:
Той допълни, че обновяването на автопарка ще направи трамвайни линии като 20 и 22 достъпни за трудноподвижни граждани, ще разшири обхвата на тролейбусния транспорт и ще подготви София да си върне концесионираните автобусни линии.
„Спаси София“ обяви, че дава мандат на столичния кмет Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем от 400 млн. лв., предназначен за закупуването на 250 нови превозни средства за градския транспорт. Стъпката е част от плана за реализиране на мащабната инвестиционна програма, приета от СОС през 2024 г., чиято стойност е близо 1 млрд. лева.
- Реклама -
Вносителят Андрей Зографски подчерта необходимостта от обновяване:
Предложението е заемът да покрие средства за вече обявените обществени поръчки с избрани изпълнители. Те включват:
● 18 нископодови трамвая за линии 20 и 22 ● 40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12 ● 75 хибридни тролейбуса, способни да се движат и без контактна мрежа ● 70 автобуса на природен газ ● 50 електробуса
Очаква се новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.
Според Бонев именно сега е моментът СО да направи решителна стъпка:
Той допълни, че обновяването на автопарка ще направи трамвайни линии като 20 и 22 достъпни за трудноподвижни граждани, ще разшири обхвата на тролейбусния транспорт и ще подготви София да си върне концесионираните автобусни линии.