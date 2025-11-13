НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Столицата се готви за рекордна инвестиция в градския транспорт: 250 нови превозни средства

          1
          29
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          „Спаси София“ обяви, че дава мандат на столичния кмет Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем от 400 млн. лв., предназначен за закупуването на 250 нови превозни средства за градския транспорт. Стъпката е част от плана за реализиране на мащабната инвестиционна програма, приета от СОС през 2024 г., чиято стойност е близо 1 млрд. лева.

          - Реклама -
          По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места? По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места?

          „Приехме програмата без осигурено финансиране – днес правим следващата стъпка за успешно реализиране на програмата за модернизация“, заяви Борис Бонев.

          Вносителят Андрей Зографски подчерта необходимостта от обновяване:

          „Нужно е значително обновяване на автопарка и подобряване на условията за пътуване на стотици хиляди софиянци.“

          Предложението е заемът да покрие средства за вече обявените обществени поръчки с избрани изпълнители. Те включват:

          18 нископодови трамвая за линии 20 и 22
          40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12
          75 хибридни тролейбуса, способни да се движат и без контактна мрежа
          70 автобуса на природен газ
          50 електробуса

          Очаква се новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.

          Според Бонев именно сега е моментът СО да направи решителна стъпка:

          „Иначе това ще е първият мандат от 40 години насам, в който не е закупено нито едно ново превозно средство.“

          Той допълни, че обновяването на автопарка ще направи трамвайни линии като 20 и 22 достъпни за трудноподвижни граждани, ще разшири обхвата на тролейбусния транспорт и ще подготви София да си върне концесионираните автобусни линии.

          „Спаси София“ обяви, че дава мандат на столичния кмет Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем от 400 млн. лв., предназначен за закупуването на 250 нови превозни средства за градския транспорт. Стъпката е част от плана за реализиране на мащабната инвестиционна програма, приета от СОС през 2024 г., чиято стойност е близо 1 млрд. лева.

          - Реклама -
          По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места? По-скъпо паркиране в София: Ще донесе ли реално повече свободни места?

          „Приехме програмата без осигурено финансиране – днес правим следващата стъпка за успешно реализиране на програмата за модернизация“, заяви Борис Бонев.

          Вносителят Андрей Зографски подчерта необходимостта от обновяване:

          „Нужно е значително обновяване на автопарка и подобряване на условията за пътуване на стотици хиляди софиянци.“

          Предложението е заемът да покрие средства за вече обявените обществени поръчки с избрани изпълнители. Те включват:

          18 нископодови трамвая за линии 20 и 22
          40 нископодови трамвая за линии 1, 6, 8, 11 и 12
          75 хибридни тролейбуса, способни да се движат и без контактна мрежа
          70 автобуса на природен газ
          50 електробуса

          Очаква се новите превозни средства да пристигат поетапно в периода 2026–2028 г.

          Според Бонев именно сега е моментът СО да направи решителна стъпка:

          „Иначе това ще е първият мандат от 40 години насам, в който не е закупено нито едно ново превозно средство.“

          Той допълни, че обновяването на автопарка ще направи трамвайни линии като 20 и 22 достъпни за трудноподвижни граждани, ще разшири обхвата на тролейбусния транспорт и ще подготви София да си върне концесионираните автобусни линии.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          16-годишен младеж задържан за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

          Дамяна Караджова -
          Момче на 16 години от монтанското село Стубел е задържано след грабеж, извършен под заплаха с пистолет, съобщиха от ОДМВР – Монтана.
          Политика

          Президентът Радев отличи изявени български спортисти с Почетния знак (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Президентът Румен Радев връчи Почетния знак на държавния глава на изтъкнати български спортисти за техните изключителни заслуги към българския и световния спорт
          Политика

          Забраниха на Радев да дава „Шкода“-та на НСО

          Никола Павлов -
          Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за Националната служба за охрана (НСО) — единият, внесен от Министерския съвет,...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions