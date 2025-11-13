НА ЖИВО
      четвъртък, 13.11.25
          Начало Свят Икономика

          Световните пазари под напрежение: МАЕ каза как ще повлияят санкциите срещу „Лукойл" и „Роснефт"

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Според ноемврийския доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), въвеждането на западни санкции срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ поражда сериозни рискове за стабилността на глобалните енергийни пазари, чието въздействие надхвърля границите на Русия.

          Данните на агенцията, цитирани от ТАСС, показват, че приходите на Русия от суров петрол и рафинирани продукти са намалели през октомври заради по-ниски цени и по-малки обеми на износ, въпреки че износът остава относително стабилен.

          Експертите подчертават, че санкциите срещу двете ключови компании вече водят до оперативни смущения и напрежение на пазарите. Пример за това е форсмажорът, обявен от „Лукойл“ за находището „Западна Курна-2“ в Ирак, с капацитет 480 000 барела дневно. Ситуацията възникна след като Ирак замрази средствата и петролните трансфери на компанията заради западните ограничения.

          В допълнение, руската енергийна индустрия е подложена на натиск и от украинските атаки с дронове срещу рафинерии и тръбопроводи, което допълнително усложнява ситуацията.

          „Файненшъл Таймс“: „Лукойл“ може да бъде погълнат от друга санкционирана компания „Файненшъл Таймс“: „Лукойл“ може да бъде погълнат от друга санкционирана компания

          През октомври приходите на Русия от продажба на суров петрол и горива са спаднали до 13,1 млрд. долара, или с 2,3 млрд. по-малко в сравнение с предходната година. Износът е намалял със 150 000 барела дневно, достигайки 7,4 млн. барела на ден.

          „Докато не се появят допълнителни подробности относно мерките за съответствие и възможните решения, запазваме прогнозата си за производството на суров петрол в Русия непроменена на 9,3 млн. барела на ден, но предупреждаваме за значителен риск от спад,“ се казва в доклада на МАЕ.

          Агенцията отбелязва, че руската индустрия продължава да се адаптира, като създава нови транспортни компании и увеличава използването на собствения си санкциониран флот. Въпреки това, износът вече среща трудности, тъй като част от петрола остава натрупан заради отказ на купувачи, притеснени от спазването на санкциите.

          В контекста на тези тенденции докладът посочва и решението на българското правителство за национализация на рафинерията на „Лукойл“ в Бургас, което заедно с възможните ефекти върху румънската „Петротел“ може да задълбочи нестабилността на пазарите в Източна Европа.

          По данни на ОПЕК, руското производство остава около 9,33 млн. барела дневно, но перспективите остават несигурни предвид приближаващия краен срок — 21 ноември, когато всички сделки с „Роснефт“ и „Лукойл“ трябва да бъдат прекратени.

          Костадин Костадинов за кризата с „Лукойл“ Костадин Костадинов за кризата с „Лукойл“

