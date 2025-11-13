НА ЖИВО
          Техеран пред водна криза: Иран предупреждава за възможни масови евакуации

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Техеран е изправен пред най-сериозната суша от десетилетия, а иранските власти вече обсъждат възможността да бъдат евакуирани жители заради критичния недостиг на вода. В столичната метрополия, където живеят около 10 милиона души, наличните водни ресурси вече не покриват нуждите.

          Президентът Масуд Пезешкиан предупреди, че ако скоро не започнат значителни валежи, страната ще бъде принудена първо да въведе строг режим на водата, а след това – да премести хора от най-засегнатите райони.

          „През 2021 година в Иран имаше бунтове заради липсата на вода.“

          Тогава най-силно пострада южната провинция Кузестан, където недостигът предизвика масови протести. Споменът за тези събития прави властите изключително внимателни към нарастващото социално напрежение.

          Водоснабдяването на Техеран зависи от пет язовира, които се пълнят от малки реки в покрайнините на града. Тази година нивата в тях са с 43% по-ниски спрямо миналата, а най-засегнатият язовир е запълнен само до 8% от обема си – тревожен сигнал за предстояща хуманитарна криза.

