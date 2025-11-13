Тежък сблъсък в Пловдив: Две коли се удариха до мол в „Смирненски“, има пострадали

Тежък пътен инцидент затрудни сериозно трафика в пловдивския квартал „Смирненски“ тази вечер. Сблъсъкът между два автомобила е станал в близост до търговски център, на метри от кръстовището на бул. „Свобода“ с ул. „Владивосток“, съобщава „Марица“, като се позовава на очевидец.

- Реклама -

Сигналът за катастрофата е подаден около 18 часа. На мястото на инцидента един от автомобилите е със сериозно смачкана лява част. „Шофьорската врата беше ударена и хлътнала навътре. Бяха се събрали хора. Имаше полицейски бус и две патрулки“, разказва свидетелят на произшествието.

На място веднага са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Според очевидеца, една линейка е откарала пострадали с включени сирени, като секунди по-късно е пристигнала втора. По първоначална информация има поне двама ранени.

Заради инцидента движението в района е силно затруднено. Образувала се е дълга колона от автомобили, която започва от бул. „Копривщица“, преминава през стадион „Пловдив“ и достига до мола, като преминаването става с изчакване.