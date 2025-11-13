Тръмп към ал-Шараа: Колко жени имаш?

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира вирусно видео от срещата между президента Доналд Тръмп и сирийския лидер Ахмед ал-Шараа в Овалния кабинет, съобщава Newsweek.

На кадрите се вижда как Тръмп подарява на Ал-Шараа флакон от своята парфюмна линия „Trump Fragrances“, напръсква го и казва:

„Това е най-добрият аромат — а другият е за съпругата ти.“

След това се усмихва и пита шеговито:

„Колко жени имаш?“

Сирийският президент отговаря: „Само една“, а Тръмп отвръща с усмивка: „Защото никога не знам“, което предизвиква смях и у двамата.

По време на срещата Make America Healthy Again (MAHA) във Вашингтон, където присъства и министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, Ванс определи случката като пример за „невероятното чувство за хумор“ и „перфектния тайминг“ на Тръмп.

„Не знам дали сте гледали това видео, но президентът попита сирийския лидер колко жени има — страхотен въпрос, блестящ тайминг. Това е мета-хумор в действие“, каза Ванс с усмивка.

В разговора с Кенеди, двамата обсъдили кои са най-забавните членове на кабинета, като се съгласили, че Тръмп е сред тях, редом с държавния секретар Марко Рубио.

Ахмед ал-Шараа, бивш командир на ислямистка бунтовническа група, се срещна с Тръмп в понеделник.

След свалянето на Башар Асад миналата година и идването на власт на Ал-Шараа, отношенията между САЩ и Сирия се подобриха, след години на прекъснати дипломатически връзки.