      четвъртък, 13.11.25
          Здраве

          Три столични болници спасиха родилка с високорискова бременност

          Дамяна Караджова
          Сподели
          32-годишната Маринела от Долна Оряховица и новороденото ѝ момиченце са у дома след драматична, но успешно завършила бременност. Жената ражда в 33-та гестационна седмица здраво бебе с тегло 1950 грама и ръст 42 см, след като е прекарала 5 месеца в болнични условия и под непрекъснато наблюдение от екипите на три столични лечебни заведения.

          Бременността е протекла при изключително висок риск заради диабет тип 1 от детска възраст и години наред лош гликемичен контрол. Проследяването започва още от 13-та седмица от доц. д-р Невена Чакърова (ендокринология, УБЕ „Акад. Иван Пенчев“) и д-р Ибрям Ибрям (патологична бременност, „Майчин дом“).

          „Истинската превенция е планираната бременност при оптимален гликемичен контрол“, подчертава доц. Чакърова.

          В хода на наблюдението е поставен сензор за продължително глюкозно мониториране и е коригирана инсулиновата терапия. През цялото време Маринела е била многократно хоспитализирана в „Майчин дом“ и УБЕ „Акад. Иван Пенчев“, с координация между двата екипа според етапа на бременността.

          Включва се и екипът по нефрология на УМБАЛ „Света Анна“, ръководен от проф. д-р Мила Любомирова, след като състоянието на пациентката се усложнява с диабетна нефропатия. Натоварването за бъбреците става прекомерно и специалистите вземат решение за по-ранно родоразрешение.

          Раждането е извършено спешно чрез цезарово сечение от д-р Ибрям Ибрям, с участието на д-р Катерина Спасова и анестезиолога д-р Иван Ковачев. Операцията преминава гладко, а новороденото е стабилизирано от неонатолозите на „Майчин дом“. В първите дни бебето е в кувьоз заради пневмония, но след месец грижи двамата вече са у дома.

          Маринела споделя:

          „Живея с диабет от 13-годишна. Когато забременях, контролът беше много лош… Благодарение на екипите постигнахме добър контрол и запазихме бременността. На жените с диабет искам да кажа – не се страхувайте да мечтаете за дете, но се подгответе добре.“

          Д-р Ибрям Ибрям допълва, че „Майчин дом“ ще продължи да бъде национален център за проследяване на патологични и високорискови бременности, в тясно сътрудничество с водещи клиники.

