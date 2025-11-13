Трусове в Киев: Искане за разпускане на правителството, страх от загуба на подкрепата на Запада и чанти, пълни с пачки

Парламентарната фракция на партията „Европейска солидарност“ обяви, че започва събиране на подписи на депутати от Върховната рада за разпускане на кабинета на министрите на Украйна.

Причината е корупционният скандал в енергийния сектор, който в последните дни разтърси Киев.

„Оставката на двама министри няма да реши кризата, когато в записите (на съратника на Зеленски — Тимур Миндич) фигурират петима членове на правителството, представители на регулаторите и на президентската администрация. Правителството трябва да работи за фронта, а не за корупцията. Най-големият проблем сега е загубата на доверието на украинците и на нашите партньори,“ се посочва в официалната позиция на фракцията.

Отстранявания на министри и реакция на парламента

Вчера премиерът Юлия Свириденко внесе в парламента предложения за освобождаването на Светлана Гринчук от поста министър на енергетиката и на Герман Галущенко от длъжността министър на правосъдието.

„Европейска солидарност“ обаче настоява, че индивидуалните оставки няма да спрат кризата и призова всички парламентарни сили да подкрепят инициативата за цялостна смяна на правителството.

По думите на депутата Артур Герасимов, председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук е изразил подкрепа за идеята, но процесът бил блокиран от офиса на президента Владимир Зеленски.

Масова антикорупционна операция

В понеделник Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) започна мащабна операция по разкриване на корупционни схеми в енергетиката.

По време на обиските са били намерени чанти, пълни с пачки чуждестранна валута, съобщиха от агенцията, без да уточняват точната сума.

Според депутата Ярослав Железняк, обиски са извършени в дома на бившия министър на енергетиката Герман Галущенко и в държавната компания „Енергоатом“.

Изданието „Украинская правда“ съобщава, че следователите са посетили и Тимур Миндич — бизнесмен, известен като „портфейлът на Зеленски“.

„Миндич беше изведен от страната буквално часове преди действията на НАБУ,“ уточнява Железняк.

Публикувани записи и нови разкрития

По-късно НАБУ публикува фрагменти от аудиозаписи, съдържащи разговори между Миндич, представител на „Енергоатом“ Дмитрий Басов и съветника на министъра на правосъдието Игор Миронюк.

Разследващите твърдят, че парите, получени чрез измамни схеми в енергетиката, са били „изпирани“ през офис в центъра на Киев.

Опасения за загуба на западна подкрепа

Депутатът Ирина Герашченко предупреди, че корупционният скандал може сериозно да навреди на международния имидж на Украйна: