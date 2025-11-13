Унгария с ценни три точки в Ереван

Унгария победи Армения като гост с 1:0 в двубой от петия кръг на група F в европейските квалификации за Световното първенство през 2026 година.

- Реклама -

Отборът на Марко Роси стигна до успеха след гол на нападателя на Ференцварош Барнабаш Варга в 33-ата минута. Ситуацията бе изработена от звездата на унгарците Доминик Собослай, който подаде решителната асистенция.

Това е втора победа за Унгария в квалификациите, като тимът има още две равенства и една загуба. Съставът запазва шансовете си за второто място в групата и остава в борбата до последния мач.

Армения допусна четвърта загуба, като има само една победа до момента. Отборът остава на последно място в класирането.

В последния кръг Унгария приема Ирландия на 16 ноември в пряк двубой за второто място. Същия ден Армения е домакин на лидера в групата – Португалия.