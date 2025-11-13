Вашингтон отвръща на „Буревестник“: Новата ядрена ракета на САЩ изплува на снимка

The Aviationist съобщава, че в САЩ е бил забелязан стратегическият бомбардировач B-52H Stratofortress по време на изпитания на нов ядрен ракетен носител.

Авиоспотъри са заснели самолета над долината Оуенс в Калифорния, като под дясното му крило е бил прикрепен непознат боеприпас. Според експертите става дума за нова малозабележима (стелт) крилата ядрена ракета.

Боеприпасът е бил поставен на външния възел на многофункционалната пускова установка MER, която позволява на B-52 да носи разнообразни типове оръжие. Специалисти отбелязват, че има почти пълно съвпадение между заснетия обект и по-рано публикувания от Военновъздушните сили на САЩ рендер на AGM-181, което подсказва, че това може да са първите летателни тестове на новата ракета — макар че официално потвърждение все още няма.

AGM-181 LRSO (Long-Range Stand-Off) е считана за ключов елемент от модернизацията на американската ядрена триада. Ракетата е предназначена за скрит удар по силно защитени цели, може да носи ядрена бойна глава и ще бъде интегрирана както в арсенала на B-52, така и в този на новия B-21 Raider.

До 2030 г. Военновъздушните сили на САЩ планират пълна подмяна на остарелите AGM-86B, като произведат около хиляда нови ракети.

Американски анализатори смятат, че появата на снимките не е случайна утечка, а умишлена демонстрация на способности от страна на Пентагона — в отговор на последните изпитания на руската ядрена крилата ракета „Буревестник“.