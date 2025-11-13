НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Вашингтон отвръща на „Буревестник“: Новата ядрена ракета на САЩ изплува на снимка

          0
          73
          Снимка: Министерство на отбраната
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          The Aviationist съобщава, че в САЩ е бил забелязан стратегическият бомбардировач B-52H Stratofortress по време на изпитания на нов ядрен ракетен носител.

          - Реклама -

          Авиоспотъри са заснели самолета над долината Оуенс в Калифорния, като под дясното му крило е бил прикрепен непознат боеприпас. Според експертите става дума за нова малозабележима (стелт) крилата ядрена ракета.

          Боеприпасът е бил поставен на външния възел на многофункционалната пускова установка MER, която позволява на B-52 да носи разнообразни типове оръжие. Специалисти отбелязват, че има почти пълно съвпадение между заснетия обект и по-рано публикувания от Военновъздушните сили на САЩ рендер на AGM-181, което подсказва, че това може да са първите летателни тестове на новата ракета — макар че официално потвърждение все още няма.

          AGM-181 LRSO (Long-Range Stand-Off) е считана за ключов елемент от модернизацията на американската ядрена триада. Ракетата е предназначена за скрит удар по силно защитени цели, може да носи ядрена бойна глава и ще бъде интегрирана както в арсенала на B-52, така и в този на новия B-21 Raider.

          До 2030 г. Военновъздушните сили на САЩ планират пълна подмяна на остарелите AGM-86B, като произведат около хиляда нови ракети.

          Американски анализатори смятат, че появата на снимките не е случайна утечка, а умишлена демонстрация на способности от страна на Пентагона — в отговор на последните изпитания на руската ядрена крилата ракета „Буревестник“.

          The Aviationist съобщава, че в САЩ е бил забелязан стратегическият бомбардировач B-52H Stratofortress по време на изпитания на нов ядрен ракетен носител.

          - Реклама -

          Авиоспотъри са заснели самолета над долината Оуенс в Калифорния, като под дясното му крило е бил прикрепен непознат боеприпас. Според експертите става дума за нова малозабележима (стелт) крилата ядрена ракета.

          Боеприпасът е бил поставен на външния възел на многофункционалната пускова установка MER, която позволява на B-52 да носи разнообразни типове оръжие. Специалисти отбелязват, че има почти пълно съвпадение между заснетия обект и по-рано публикувания от Военновъздушните сили на САЩ рендер на AGM-181, което подсказва, че това може да са първите летателни тестове на новата ракета — макар че официално потвърждение все още няма.

          AGM-181 LRSO (Long-Range Stand-Off) е считана за ключов елемент от модернизацията на американската ядрена триада. Ракетата е предназначена за скрит удар по силно защитени цели, може да носи ядрена бойна глава и ще бъде интегрирана както в арсенала на B-52, така и в този на новия B-21 Raider.

          До 2030 г. Военновъздушните сили на САЩ планират пълна подмяна на остарелите AGM-86B, като произведат около хиляда нови ракети.

          Американски анализатори смятат, че появата на снимките не е случайна утечка, а умишлена демонстрация на способности от страна на Пентагона — в отговор на последните изпитания на руската ядрена крилата ракета „Буревестник“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Адел дебютира в киното във филм на Том Форд

          Десислава Димитрова -
          Модният дизайнер и режисьор Том Форд е поканил Адел да участва във филмовата адаптация на романа Cry to Heaven („Вик към небето“) от писателката Ан Райс.
          Политика

          Тръмп към ал-Шараа: Колко жени имаш?

          Десислава Димитрова -
          Вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира вирусно видео от срещата между президента Доналд Тръмп и сирийския лидер Ахмед ал-Шараа в Овалния кабинет.
          Политика

          „Не можем да се срещаме само заради срещите“ — Рубио разкри последния си разговор с Лавров

          Георги Петров -
          На въпрос как се развиват отношенията между двамата в момента, държавният секретар на САЩ отговори: „Не съм разговарял с него от месец, но всичко е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions