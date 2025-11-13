Васил Терзиев обяви мащабна реформа в Столична община за край на бюрокрацията

Кметът на София Васил Терзиев анонсира старта на значима реформа в административната структура на Столична община. Целта на промяната е да се премахнат бюрократичните пречки и да се сложи край на емблематични за администрацията фрази като „Тук не е информация“ и „Това няма как да стане“.

Според Терзиев новата организация ще доведе до по-добра координация между отделните звена, ще повиши отговорността и ще ускори взимането на решения в полза на гражданите. Новината беше съобщена в личния му профил във Facebook.