НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Васил Терзиев обяви мащабна реформа в Столична община за край на бюрокрацията

          0
          49
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Кметът на София Васил Терзиев анонсира старта на значима реформа в административната структура на Столична община. Целта на промяната е да се премахнат бюрократичните пречки и да се сложи край на емблематични за администрацията фрази като „Тук не е информация“ и „Това няма как да стане“.

          - Реклама -
          Кметът Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект на София Кметът Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект на София

          Според Терзиев новата организация ще доведе до по-добра координация между отделните звена, ще повиши отговорността и ще ускори взимането на решения в полза на гражданите. Новината беше съобщена в личния му профил във Facebook.

          Кметът на София Васил Терзиев анонсира старта на значима реформа в административната структура на Столична община. Целта на промяната е да се премахнат бюрократичните пречки и да се сложи край на емблематични за администрацията фрази като „Тук не е информация“ и „Това няма как да стане“.

          - Реклама -
          Кметът Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект на София Кметът Васил Терзиев отне правомощията на главния архитект на София

          Според Терзиев новата организация ще доведе до по-добра координация между отделните звена, ще повиши отговорността и ще ускори взимането на решения в полза на гражданите. Новината беше съобщена в личния му профил във Facebook.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Шофьори във Варна заплашват с напускане заради идеята да продават билети

          Десислава Димитрова -
          Категорично несъгласие с предложението да продават билети изразиха 90% от водачите на автобуси и тролейбуси в градския транспорт на Варна. Тази позиция беше обобщена пред Радио Варна от синдикалните представители Генчо Генчев от „Промяната“ и Теменужка Петрова от „Асоциация демократични синдикати“.
          Крими

          Задържаха 16-годишен за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

          Десислава Димитрова -
          Непълнолетен младеж на 16 години от монтанското село Стубел е бил арестуван през изминалата нощ за извършване на грабеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
          Политика

          Ще има ли нов национален стадион?

          Десислава Димитрова -
          Националният стадион „Васил Левски“ от години е тема на разговори и полемики. Освен домакин на мачовете на националния отбор по футбол, той приютява и вътрешни дербита, както и срещи от европейските клубни турнири.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions