Вето, спор и ново гласуване: какво следва за активите на „Лукойл“

Законът, свързан с управлението на активите на „Лукойл“ в България и правомощията на така наречения особен управител, днес отново се очаква да влезе в пленарната зала. Това се случва само ден след като президентът Румен Радев наложи вето върху текста, а няколко часа по-късно енергийната комисия в парламента се събра на извънредно заседание и преодоля ветото.

Според държавния глава предложените промени подкопават върховенството на правото, влияят негативно на репутацията на държавата, създават рискове за инвестиционния климат и дори предвиждат непряко одържавяване на активите.

Управляващите отговориха остро. Те заявиха, че текущото законодателство не покрива ключови изисквания, нужни за успешното финализиране на преговорите за дерогацията. По техни думи всички решения са съгласувани със Съединените щати и Европейската комисия.