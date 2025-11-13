Забраниха на Радев да дава „Шкода“-та на НСО

Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за Националната служба за охрана (НСО) — единият, внесен от Министерския съвет, а другият от „ДПС-Ново начало“. Предложението на „Възраждане“ беше отхвърлено. Сред ключовите промени е забраната президентът да предоставя личния си автомобил за ползване от службата.

Законопроектът на правителството беше подкрепен от 127 народни представители, докато този на Хамид Хамид (ДПС) събра 117 гласа „за“.

Проектът на Министерския съвет предвижда автомобили на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на държавния глава, в изпълнение на решение на парламента от октомври, според което службата вече няма ангажимент да осигурява транспорт за президентската институция. Вносителите уточняват, че промяната цели ясно разпределение на отговорностите и щатните бройки, без да натоварва бюджета.

Законопроектът на Хамид Хамид въвежда изрична забрана физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и тези коли да бъдат оборудвани със специален режим на движение.

„Целта е да се гарантират условия за професионалното изпълнение на задълженията на служителите и да се избегнат злоупотреби,“ посочи Хамид.

Отхвърленото предложение на Златан Златанов („Възраждане“) – подкрепено от 61 депутати, предвиждаше народните представители да бъдат изключени от списъка на охраняваните от НСО лица.

„Сегашната разпоредба създава привилегии, с които се злоупотребява. Сигурността на депутатите трябва да е отговорност на МВР,“ аргументира се Златанов.

По време на дебатите Николай Радулов (МЕЧ) заяви, че депутатите трябва да бъдат охранявани „както се охранява народът – а той се охранява лошо“, като изрази опасения, че промените може да доведат до напускане на служители от НСО.

Златанов определи действията срещу президентството като „институционална война, водена от ДПС-Ново начало“.

В отговор Калин Стоянов (ДПС) заяви:

„Не сте разбрали какво направихме с промените в закона за НСО – на държавния глава нищо не е отнето.“

От своя страна Лъчезар Иванов (ГЕРБ-СДС) напомни, че България е парламентарна република, и припомни, че още през 2012 г. ГЕРБ е прекратил практиката НСО да вози депутати.