НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Забраниха на Радев да дава „Шкода“-та на НСО

          1
          321
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за Националната служба за охрана (НСО) — единият, внесен от Министерския съвет, а другият от „ДПС-Ново начало“. Предложението на „Възраждане“ беше отхвърлено. Сред ключовите промени е забраната президентът да предоставя личния си автомобил за ползване от службата.

          - Реклама -

          Законопроектът на правителството беше подкрепен от 127 народни представители, докато този на Хамид Хамид (ДПС) събра 117 гласа „за“.
          Проектът на Министерския съвет предвижда автомобили на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на държавния глава, в изпълнение на решение на парламента от октомври, според което службата вече няма ангажимент да осигурява транспорт за президентската институция. Вносителите уточняват, че промяната цели ясно разпределение на отговорностите и щатните бройки, без да натоварва бюджета.

          Законопроектът на Хамид Хамид въвежда изрична забрана физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и тези коли да бъдат оборудвани със специален режим на движение.

          „Целта е да се гарантират условия за професионалното изпълнение на задълженията на служителите и да се избегнат злоупотреби,“ посочи Хамид.

          Екшън на пътя: Кортежът с ливанския президент лети в насрещното на извънградски път (ВИДЕО) Екшън на пътя: Кортежът с ливанския президент лети в насрещното на извънградски път (ВИДЕО)

          Отхвърленото предложение на Златан Златанов („Възраждане“) – подкрепено от 61 депутати, предвиждаше народните представители да бъдат изключени от списъка на охраняваните от НСО лица.

          „Сегашната разпоредба създава привилегии, с които се злоупотребява. Сигурността на депутатите трябва да е отговорност на МВР,“ аргументира се Златанов.

          По време на дебатите Николай Радулов (МЕЧ) заяви, че депутатите трябва да бъдат охранявани „както се охранява народът – а той се охранява лошо“, като изрази опасения, че промените може да доведат до напускане на служители от НСО.

          Златанов определи действията срещу президентството като „институционална война, водена от ДПС-Ново начало“.

          Бойко Борисов: Връщаме всички коли и шофьори на Президентството Бойко Борисов: Връщаме всички коли и шофьори на Президентството

          В отговор Калин Стоянов (ДПС) заяви:

          „Не сте разбрали какво направихме с промените в закона за НСО – на държавния глава нищо не е отнето.“

          От своя страна Лъчезар Иванов (ГЕРБ-СДС) напомни, че България е парламентарна република, и припомни, че още през 2012 г. ГЕРБ е прекратил практиката НСО да вози депутати.

          „Президентската институция е унижавана в момента от поведението на настоящия държавен глава,“ подчерта Иванов.

          Народното събрание прие на първо четене два законопроекта за изменение на Закона за Националната служба за охрана (НСО) — единият, внесен от Министерския съвет, а другият от „ДПС-Ново начало“. Предложението на „Възраждане“ беше отхвърлено. Сред ключовите промени е забраната президентът да предоставя личния си автомобил за ползване от службата.

          - Реклама -

          Законопроектът на правителството беше подкрепен от 127 народни представители, докато този на Хамид Хамид (ДПС) събра 117 гласа „за“.
          Проектът на Министерския съвет предвижда автомобили на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на държавния глава, в изпълнение на решение на парламента от октомври, според което службата вече няма ангажимент да осигурява транспорт за президентската институция. Вносителите уточняват, че промяната цели ясно разпределение на отговорностите и щатните бройки, без да натоварва бюджета.

          Законопроектът на Хамид Хамид въвежда изрична забрана физически лица да предоставят лични автомобили на НСО, както и тези коли да бъдат оборудвани със специален режим на движение.

          „Целта е да се гарантират условия за професионалното изпълнение на задълженията на служителите и да се избегнат злоупотреби,“ посочи Хамид.

          Екшън на пътя: Кортежът с ливанския президент лети в насрещното на извънградски път (ВИДЕО) Екшън на пътя: Кортежът с ливанския президент лети в насрещното на извънградски път (ВИДЕО)

          Отхвърленото предложение на Златан Златанов („Възраждане“) – подкрепено от 61 депутати, предвиждаше народните представители да бъдат изключени от списъка на охраняваните от НСО лица.

          „Сегашната разпоредба създава привилегии, с които се злоупотребява. Сигурността на депутатите трябва да е отговорност на МВР,“ аргументира се Златанов.

          По време на дебатите Николай Радулов (МЕЧ) заяви, че депутатите трябва да бъдат охранявани „както се охранява народът – а той се охранява лошо“, като изрази опасения, че промените може да доведат до напускане на служители от НСО.

          Златанов определи действията срещу президентството като „институционална война, водена от ДПС-Ново начало“.

          Бойко Борисов: Връщаме всички коли и шофьори на Президентството Бойко Борисов: Връщаме всички коли и шофьори на Президентството

          В отговор Калин Стоянов (ДПС) заяви:

          „Не сте разбрали какво направихме с промените в закона за НСО – на държавния глава нищо не е отнето.“

          От своя страна Лъчезар Иванов (ГЕРБ-СДС) напомни, че България е парламентарна република, и припомни, че още през 2012 г. ГЕРБ е прекратил практиката НСО да вози депутати.

          „Президентската институция е унижавана в момента от поведението на настоящия държавен глава,“ подчерта Иванов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          16-годишен младеж задържан за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

          Дамяна Караджова -
          Момче на 16 години от монтанското село Стубел е задържано след грабеж, извършен под заплаха с пистолет, съобщиха от ОДМВР – Монтана.
          Политика

          Президентът Радев отличи изявени български спортисти с Почетния знак (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Президентът Румен Радев връчи Почетния знак на държавния глава на изтъкнати български спортисти за техните изключителни заслуги към българския и световния спорт
          Общество

          Столицата се готви за рекордна инвестиция в градския транспорт: 250 нови превозни средства

          Дамяна Караджова -
          „Спаси София“ обяви, че дава мандат на столичния кмет Васил Терзиев да започне преговори с водещи европейски и български банки за инвестиционен заем

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions