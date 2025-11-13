НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Задържаха 16-годишен за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Непълнолетен младеж на 16 години от монтанското село Стубел е бил арестуван през изминалата нощ за извършване на грабеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Тийнейджърът е използвал пистолет, за да заплаши персонала на заведение в града.

          Сигналът за престъплението е подаден в 00:09 часа. Според първоначалната информация, в заведение за хранене в Монтана е влязъл маскиран нападател, който е насочил оръжие срещу служителите. След като те избягали в паника, извършителят е откраднал 500 лева от касата и е напуснал мястото.

          На адреса незабавно са били изпратени полицейски екипи, които са започнали разследване и разпити на свидетели. В резултат на бързите оперативно-издирвателни действия, по-късно през нощта е установен и задържан извършителят. Оказало се, че оръжието, с което е извършен грабежът, е газ-сигнален пистолет, който е намерен и иззет.

          По случая е образувано досъдебно производство за грабеж по член 198 от Наказателния кодекс.

