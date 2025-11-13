Желязков обяви кога внасят бюджета в парламента, каза дали е добър

Проектът за държавен бюджет за 2026 година ще бъде внесен в Народното събрание днес. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков в началото на извънредно заседание на Министерския съвет.

„Този Бюджет е коалиционен бюджет. Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Той не създава политики, а следва политики, които са създадени в законодателството“, заяви премиерът. - Реклама -

Желязков направи и своя оценка на финансовата рамка:

„На въпроса ‘добър ли е бюджетът’, отговорът ми е ‘не’. На въпрос дали е лош, всяка една група в обществото ще каже ‘да’.“

Премиерът уточни, че през последните седмици са проведени разговори с работодателите и синдикатите, извън формата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

„Чухме критики и предложения,“ посочи той, подчертавайки, че социалният диалог е бил активен.

Предстои параметрите на бюджета да бъдат обсъдени и гласувани в парламента, след което ще започне детайлният дебат по отделните пера и приоритети на държавните разходи за следващата година.