НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков обяви кога внасят бюджета в парламента, каза дали е добър

          0
          110
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Проектът за държавен бюджет за 2026 година ще бъде внесен в Народното събрание днес. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков в началото на извънредно заседание на Министерския съвет.

          „Този Бюджет е коалиционен бюджет. Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Той не създава политики, а следва политики, които са създадени в законодателството“, заяви премиерът.

          - Реклама -

          Желязков направи и своя оценка на финансовата рамка:

          „На въпроса ‘добър ли е бюджетът’, отговорът ми е ‘не’. На въпрос дали е лош, всяка една група в обществото ще каже ‘да’.“

          Борисов: Промените в проектобюджета ще са минимални Борисов: Промените в проектобюджета ще са минимални

          Премиерът уточни, че през последните седмици са проведени разговори с работодателите и синдикатите, извън формата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

          „Чухме критики и предложения,“ посочи той, подчертавайки, че социалният диалог е бил активен.

          Предстои параметрите на бюджета да бъдат обсъдени и гласувани в парламента, след което ще започне детайлният дебат по отделните пера и приоритети на държавните разходи за следващата година.

          Проектът за държавен бюджет за 2026 година ще бъде внесен в Народното събрание днес. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков в началото на извънредно заседание на Министерския съвет.

          „Този Бюджет е коалиционен бюджет. Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Той не създава политики, а следва политики, които са създадени в законодателството“, заяви премиерът.

          - Реклама -

          Желязков направи и своя оценка на финансовата рамка:

          „На въпроса ‘добър ли е бюджетът’, отговорът ми е ‘не’. На въпрос дали е лош, всяка една група в обществото ще каже ‘да’.“

          Борисов: Промените в проектобюджета ще са минимални Борисов: Промените в проектобюджета ще са минимални

          Премиерът уточни, че през последните седмици са проведени разговори с работодателите и синдикатите, извън формата на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

          „Чухме критики и предложения,“ посочи той, подчертавайки, че социалният диалог е бил активен.

          Предстои параметрите на бюджета да бъдат обсъдени и гласувани в парламента, след което ще започне детайлният дебат по отделните пера и приоритети на държавните разходи за следващата година.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Шофьори във Варна заплашват с напускане заради идеята да продават билети

          Десислава Димитрова -
          Категорично несъгласие с предложението да продават билети изразиха 90% от водачите на автобуси и тролейбуси в градския транспорт на Варна. Тази позиция беше обобщена пред Радио Варна от синдикалните представители Генчо Генчев от „Промяната“ и Теменужка Петрова от „Асоциация демократични синдикати“.
          Крими

          Задържаха 16-годишен за въоръжен грабеж в заведение в Монтана

          Десислава Димитрова -
          Непълнолетен младеж на 16 години от монтанското село Стубел е бил арестуван през изминалата нощ за извършване на грабеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
          Политика

          Васил Терзиев обяви мащабна реформа в Столична община за край на бюрокрацията

          Десислава Димитрова -
          Кметът на София Васил Терзиев анонсира старта на значима реформа в административната структура на Столична община.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions