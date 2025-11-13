Желязков: Трябва да слушаме повече жените

Министър-председателят на България Росен Желязков откри официално петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България. Тазгодишната тема е „Бързо и яростно променящ се свят. Жените ‘зад волана’“, а домакин на събитието е „Гранд Хотел Милениум“ в София.
„Жените не променят света с революции, а с постоянство“
В речта си Росен Желязков подчерта водещата роля на жените в обществото, икономиката и политиката.
Според министър-председателя жените имат тиха, но устойчива и мощна роля в икономическите процеси, като представляват 50% от таланта за растеж.
България – сред лидерите по участие на жени във висшето образование и ИКТ
Премиерът акцентира върху данните, които поставят България сред водещите страни в ЕС по участие на жени в науката и технологиите:
Той допълни, че в епохата на изкуствения интелект и автоматизацията обществото има нужда повече от всякога от човешкия фактор:
Жените в политиката променят управлението
Желязков отбеляза, че участието на жените в политиката носи не само различна перспектива, но и нов стил на управление:
България може да стане европейски център на женския талант
В заключение министър-председателят изрази увереност, че България има потенциал да се превърне в европейски център на женското предприемачество и лидерство:
Той пое лична ангажираност към постигането на реална полова равнопоставеност и овластяване на жените в обществения и икономическия живот.
Европейско участие във форума
Сред официалните гости на събитието бяха Ева Майдел, евродепутат от Европейската народна партия (ЕНП), и Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата, които също подкрепиха посланието за по-широко участие на жените в управлението и технологичния напредък.
