Желязков: Трябва да слушаме повече жените

Министър-председателят на България Росен Желязков откри официално петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България.

Тазгодишната тема е „Бързо и яростно променящ се свят. Жените ‘зад волана’“, а домакин на събитието е „Гранд Хотел Милениум“ в София.

„Ако искаме икономика с душа, политика с визия и технологии с морал, трябва да слушаме повече жените и да действаме заедно с тях,“ заяви премиерът в приветствието си. - Реклама -

„Жените не променят света с революции, а с постоянство“

В речта си Росен Желязков подчерта водещата роля на жените в обществото, икономиката и политиката.

„Жените са традиционно носители на устойчивост, пазители на реда. Те възпитават поколенията и първи усещат, когато обществото загуби баланс,“ каза премиерът. „Те не променят света с революции, а с постоянство. Не искат да го подчинят, а да го излекуват,“ добави той.

Според министър-председателя жените имат тиха, но устойчива и мощна роля в икономическите процеси, като представляват 50% от таланта за растеж.

България – сред лидерите по участие на жени във висшето образование и ИКТ

Премиерът акцентира върху данните, които поставят България сред водещите страни в ЕС по участие на жени в науката и технологиите:

„В България жените висшисти са над 60 процента, а близо 30 процента от заетите в информационно-комуникационните технологии са жени – трети резултат в Европейския съюз,“ подчерта Желязков.

Той допълни, че в епохата на изкуствения интелект и автоматизацията обществото има нужда повече от всякога от човешкия фактор:

„Необходими са емпатия, критично мислене и етични ориентири – качества, които жените въплъщават по естествен начин.“

Жените в политиката променят управлението

Желязков отбеляза, че участието на жените в политиката носи не само различна перспектива, но и нов стил на управление:

„Когато те са част от управлението, то се променя не само съдържателно, но и в посока на консенсус и дългосрочна визия. Жените гледат на бъдещето като на общ път – не искат да го извървят първи, а заедно с всички.“

България може да стане европейски център на женския талант

В заключение министър-председателят изрази увереност, че България има потенциал да се превърне в европейски център на женското предприемачество и лидерство:

„Тази цел може да бъде постигната чрез достъп до финансиране, по-широко участие в управлението и успешно съчетаване на професионалната и семейната роля,“ каза Желязков.

Той пое лична ангажираност към постигането на реална полова равнопоставеност и овластяване на жените в обществения и икономическия живот.

Европейско участие във форума

Сред официалните гости на събитието бяха Ева Майдел, евродепутат от Европейската народна партия (ЕНП), и Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата, които също подкрепиха посланието за по-широко участие на жените в управлението и технологичния напредък.