НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 13.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Трябва да слушаме повече жените

          0
          11
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министър-председателят на България Росен Желязков откри официално петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България.
          Тазгодишната тема е „Бързо и яростно променящ се свят. Жените ‘зад волана’“, а домакин на събитието е „Гранд Хотел Милениум“ в София.

          „Ако искаме икономика с душа, политика с визия и технологии с морал, трябва да слушаме повече жените и да действаме заедно с тях,“ заяви премиерът в приветствието си.

          - Реклама -

          „Жените не променят света с революции, а с постоянство“

          В речта си Росен Желязков подчерта водещата роля на жените в обществото, икономиката и политиката.

          „Жените са традиционно носители на устойчивост, пазители на реда. Те възпитават поколенията и първи усещат, когато обществото загуби баланс,“ каза премиерът. „Те не променят света с революции, а с постоянство. Не искат да го подчинят, а да го излекуват,“ добави той.

          Според министър-председателя жените имат тиха, но устойчива и мощна роля в икономическите процеси, като представляват 50% от таланта за растеж.

          Желязков: Чакаме трети транш по ПВУ до края на годината Желязков: Чакаме трети транш по ПВУ до края на годината

          България – сред лидерите по участие на жени във висшето образование и ИКТ

          Премиерът акцентира върху данните, които поставят България сред водещите страни в ЕС по участие на жени в науката и технологиите:

          „В България жените висшисти са над 60 процента, а близо 30 процента от заетите в информационно-комуникационните технологии са жени – трети резултат в Европейския съюз,“ подчерта Желязков.

          Той допълни, че в епохата на изкуствения интелект и автоматизацията обществото има нужда повече от всякога от човешкия фактор:

          „Необходими са емпатия, критично мислене и етични ориентири – качества, които жените въплъщават по естествен начин.“

          Жените в политиката променят управлението

          Желязков отбеляза, че участието на жените в политиката носи не само различна перспектива, но и нов стил на управление:

          „Когато те са част от управлението, то се променя не само съдържателно, но и в посока на консенсус и дългосрочна визия. Жените гледат на бъдещето като на общ път – не искат да го извървят първи, а заедно с всички.“

          България може да стане европейски център на женския талант

          В заключение министър-председателят изрази увереност, че България има потенциал да се превърне в европейски център на женското предприемачество и лидерство:

          „Тази цел може да бъде постигната чрез достъп до финансиране, по-широко участие в управлението и успешно съчетаване на професионалната и семейната роля,“ каза Желязков.

          Той пое лична ангажираност към постигането на реална полова равнопоставеност и овластяване на жените в обществения и икономическия живот.

          „Жена – вдъхновител“: Главният редактор на Новините на „Евроком“ със златна значка за „Журналистика“ „Жена – вдъхновител“: Главният редактор на Новините на „Евроком“ със златна значка за „Журналистика“

          Европейско участие във форума

          Сред официалните гости на събитието бяха Ева Майдел, евродепутат от Европейската народна партия (ЕНП), и Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата, които също подкрепиха посланието за по-широко участие на жените в управлението и технологичния напредък.

          Министър-председателят на България Росен Желязков откри официално петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България.
          Тазгодишната тема е „Бързо и яростно променящ се свят. Жените ‘зад волана’“, а домакин на събитието е „Гранд Хотел Милениум“ в София.

          „Ако искаме икономика с душа, политика с визия и технологии с морал, трябва да слушаме повече жените и да действаме заедно с тях,“ заяви премиерът в приветствието си.

          - Реклама -

          „Жените не променят света с революции, а с постоянство“

          В речта си Росен Желязков подчерта водещата роля на жените в обществото, икономиката и политиката.

          „Жените са традиционно носители на устойчивост, пазители на реда. Те възпитават поколенията и първи усещат, когато обществото загуби баланс,“ каза премиерът. „Те не променят света с революции, а с постоянство. Не искат да го подчинят, а да го излекуват,“ добави той.

          Според министър-председателя жените имат тиха, но устойчива и мощна роля в икономическите процеси, като представляват 50% от таланта за растеж.

          Желязков: Чакаме трети транш по ПВУ до края на годината Желязков: Чакаме трети транш по ПВУ до края на годината

          България – сред лидерите по участие на жени във висшето образование и ИКТ

          Премиерът акцентира върху данните, които поставят България сред водещите страни в ЕС по участие на жени в науката и технологиите:

          „В България жените висшисти са над 60 процента, а близо 30 процента от заетите в информационно-комуникационните технологии са жени – трети резултат в Европейския съюз,“ подчерта Желязков.

          Той допълни, че в епохата на изкуствения интелект и автоматизацията обществото има нужда повече от всякога от човешкия фактор:

          „Необходими са емпатия, критично мислене и етични ориентири – качества, които жените въплъщават по естествен начин.“

          Жените в политиката променят управлението

          Желязков отбеляза, че участието на жените в политиката носи не само различна перспектива, но и нов стил на управление:

          „Когато те са част от управлението, то се променя не само съдържателно, но и в посока на консенсус и дългосрочна визия. Жените гледат на бъдещето като на общ път – не искат да го извървят първи, а заедно с всички.“

          България може да стане европейски център на женския талант

          В заключение министър-председателят изрази увереност, че България има потенциал да се превърне в европейски център на женското предприемачество и лидерство:

          „Тази цел може да бъде постигната чрез достъп до финансиране, по-широко участие в управлението и успешно съчетаване на професионалната и семейната роля,“ каза Желязков.

          Той пое лична ангажираност към постигането на реална полова равнопоставеност и овластяване на жените в обществения и икономическия живот.

          „Жена – вдъхновител“: Главният редактор на Новините на „Евроком“ със златна значка за „Журналистика“ „Жена – вдъхновител“: Главният редактор на Новините на „Евроком“ със златна значка за „Журналистика“

          Европейско участие във форума

          Сред официалните гости на събитието бяха Ева Майдел, евродепутат от Европейската народна партия (ЕНП), и Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата, които също подкрепиха посланието за по-широко участие на жените в управлението и технологичния напредък.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Пил водка от обяд: мъж с рекордни 4,23 промила хванат зад волана

          Дамяна Караджова -
          Повдигнато е обвинение срещу 36-годишен мъж, заловен да шофира с 4,23 промила алкохол в кръвта.
          Баскетбол

          Йокич и Къри във вихъра си при успехи на Денвър и Голдън Стейт

          Николай Минчев -
          Никола Йокич изригна с 55 точки при победата на Денвър Нъгетс над Ел Ей Клипърс със 130:116 като гост в поредна среща от редовния...
          Общество

          Инициатива настоява за безплатни противогрипни ваксини за всички деца до 7 години

          Дамяна Караджова -
          Граждански организации, настояват България да осигури безплатни сезонни противогрипни ваксини

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions