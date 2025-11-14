НА ЖИВО
          Акция на ГДБОП на ГКПП „Калотина" – задържани са двама митничари

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Двама митнически служители бяха задържани по подозрение в корупция на граничния пункт „Калотина“, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

          На място в момента продължава операция на ГДБОП, като действията се координират с прокуратурата.

          Очакват се допълнителни подробности за мащаба на акцията и за обвиненията срещу задържаните.

