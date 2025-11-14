НА ЖИВО
          Американският гигант „Карлайл“ купува активите на „Лукойл“?

          Американската инвестиционна компания „Карлайл“ проучва възможността да закупи чуждестранните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, съобщава Reuters. Интересът идва след като САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и блокираха планираната продажба на активите му на швейцарската компания „Гънвор“.

          „Лукойл“ добива около 2% от световния петрол, а международните му активи представляват около 0,5% от глобалното производство и са оценени на приблизително 22 млрд. долара. Компанията търси купувач за тези операции поради санкционния натиск.

          Според източници „Карлайл“ е в ранен етап на преговори и обмисля да поиска лиценз от американските власти, за да може да извърши подробна проверка на активите. Решението за покупка все още не е окончателно.

          „Лукойл“ е била уведомена за намеренията, но и двете страни отказват официален коментар. Санкциите вече са засегнали операциите на руския концерн в Ирак, Финландия и България. „Карлайл“ управлява активи за 474 млрд. долара и е сред най-големите инвестиционни компании в света.

          Инциденти

          Авария на бул. „България“ оставя без нормално водоснабдяване няколко столични квартала

          Десислава Димитрова -
          Заради ремонт на уличен водопровод с голям диаметър на бул. „България“ № 62, в редица столични квартали се очаква временно понижено водно налягане и възможно замътване на водата.
          Политика

          Германия връща задължителните прегледи за военна годнос

          Дамяна Караджова -
          Германия прави крачка към по-строга система за подбор на войници: въвеждат се задължителни прегледи за военна годност.
          Общество

          Плевенско на тъмно: токови удари блокират домакинските уреди

          Дамяна Караджова -
          Жителите на град Славяново в Плевенско алармират за сериозни проблеми с електрозахранването, които превръщат ежедневието им в истинско предизвикателство

