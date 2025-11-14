Американският гигант „Карлайл“ купува активите на „Лукойл“?

Американската инвестиционна компания „Карлайл“ проучва възможността да закупи чуждестранните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, съобщава Reuters. Интересът идва след като САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и блокираха планираната продажба на активите му на швейцарската компания „Гънвор“.

„Лукойл“ добива около 2% от световния петрол, а международните му активи представляват около 0,5% от глобалното производство и са оценени на приблизително 22 млрд. долара. Компанията търси купувач за тези операции поради санкционния натиск.

Според източници „Карлайл“ е в ранен етап на преговори и обмисля да поиска лиценз от американските власти, за да може да извърши подробна проверка на активите. Решението за покупка все още не е окончателно.

„Лукойл“ е била уведомена за намеренията, но и двете страни отказват официален коментар. Санкциите вече са засегнали операциите на руския концерн в Ирак, Финландия и България. „Карлайл“ управлява активи за 474 млрд. долара и е сред най-големите инвестиционни компании в света.