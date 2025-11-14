НА ЖИВО
          Ариана Гранде уплашена на премиера в Сингапур: Мъж я напада пред камерите (ВИДЕО)

          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Ариана Гранде преживя напрегнат инцидент по време на премиерата на филма „Wicked: For Good“ в Сингапур в четвъртък, когато мъж внезапно се хвърли към нея на червения килим. На видеото, разпространено в социалните мрежи, певицата изглежда видимо изплашена, а актрисата Синтия Ериво и охраната реагират мигновено, за да я защитят, предава NBC News.

          Нападателят – фенът Джонсън Уен – сам публикува кадрите в своя Instagram профил. Под името Pyjama Man Man той често споделя клипове, в които нахлува на концерти и спортни събития. В случая обаче Гранде не била подготвена за случващото се — на видеото се вижда как мъжът я хваща през рамо, докато тя стои до актрисата Мишел Йео.

          Реакцията на Синтия Ериво е мигновена — тя се хвърля между двамата и се опитва да освободи Гранде, докато охранителите се приближават, за да овладеят ситуацията.

          Представители на филмовата продукция „Wicked“ все още не са дали официален коментар по случая.

          В съобщение до NBC News Уен се представя като „огромен фен“ на Ариана Гранде и твърди, че е „щастлив“ от срещата.

          „Мечтаех да я видя, и мечтата ми се сбъдна“, пише той.

          Феновете на певицата обаче реагираха остро в социалните мрежи. Мнозина определиха поведението му като нападение и призоваха профилът му да бъде докладван. Те припомниха, че Гранде вече е преживяла сериозна травма — атентатът в Манчестър през 2017 г., при който загинаха 22 души. След трагедията певицата сподели, че страда от посттравматично стресово разстройство.

