Асен Василев за Спецов: Това е лоша шега

„Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия,“ заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след новината, че министърът на енергетиката е номинирал настоящия директор на НАП за особен управител на „Лукойл Нефтохим България“.

Бившият финансов министър изрази сериозни съмнения относно компетентността на Спецов да заеме такава позиция, като посочи, че той не покрива законовите критерии за назначението.

„Спецов не отговаря на изискването особен управител да има минимум пет години опит в петролната индустрия и в управлението на активи в тази сфера,“ подчерта Василев.

„Недопустимо и несериозно решение“

Според лидера на ПП, номинацията на Румен Спецов представлява „лоша шега“ от страна на правителството, което по думите му не може да си позволи подобни експерименти с обект от стратегическо значение.