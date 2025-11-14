Асен Василев за Спецов: Това е лоша шега

„Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия,“ заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след новината, че министърът на енергетиката е номинирал настоящия директор на НАП за особен управител на „Лукойл Нефтохим България“.
- Реклама -
Бившият финансов министър изрази сериозни съмнения относно компетентността на Спецов да заеме такава позиция, като посочи, че той не покрива законовите критерии за назначението.
„Недопустимо и несериозно решение“
Според лидера на ПП, номинацията на Румен Спецов представлява „лоша шега“ от страна на правителството, което по думите му не може да си позволи подобни експерименти с обект от стратегическо значение.
„Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия,“ заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след новината, че министърът на енергетиката е номинирал настоящия директор на НАП за особен управител на „Лукойл Нефтохим България“.
- Реклама -
Бившият финансов министър изрази сериозни съмнения относно компетентността на Спецов да заеме такава позиция, като посочи, че той не покрива законовите критерии за назначението.
„Недопустимо и несериозно решение“
Според лидера на ПП, номинацията на Румен Спецов представлява „лоша шега“ от страна на правителството, което по думите му не може да си позволи подобни експерименти с обект от стратегическо значение.