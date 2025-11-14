НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Асен Василев за Спецов: Това е лоша шега

          0
          51
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия,“ заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след новината, че министърът на енергетиката е номинирал настоящия директор на НАП за особен управител на „Лукойл Нефтохим България“.

          - Реклама -

          Бившият финансов министър изрази сериозни съмнения относно компетентността на Спецов да заеме такава позиция, като посочи, че той не покрива законовите критерии за назначението.

          „Спецов не отговаря на изискването особен управител да има минимум пет години опит в петролната индустрия и в управлението на активи в тази сфера,“ подчерта Василев.

          Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“ Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“

          „Недопустимо и несериозно решение“

          Според лидера на ПП, номинацията на Румен Спецов представлява „лоша шега“ от страна на правителството, което по думите му не може да си позволи подобни експерименти с обект от стратегическо значение.

          „Това е недопустимо. Говорим за рафинерия, която е част от критичната инфраструктура на държавата, а не за административна служба,“ коментира Василев.

          „Румен Спецов беше назначен да събира данъци, а не да управлява рафинерия,“ заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след новината, че министърът на енергетиката е номинирал настоящия директор на НАП за особен управител на „Лукойл Нефтохим България“.

          - Реклама -

          Бившият финансов министър изрази сериозни съмнения относно компетентността на Спецов да заеме такава позиция, като посочи, че той не покрива законовите критерии за назначението.

          „Спецов не отговаря на изискването особен управител да има минимум пет години опит в петролната индустрия и в управлението на активи в тази сфера,“ подчерта Василев.

          Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“ Предлагат Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“

          „Недопустимо и несериозно решение“

          Според лидера на ПП, номинацията на Румен Спецов представлява „лоша шега“ от страна на правителството, което по думите му не може да си позволи подобни експерименти с обект от стратегическо значение.

          „Това е недопустимо. Говорим за рафинерия, която е част от критичната инфраструктура на държавата, а не за административна служба,“ коментира Василев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Ариана Гранде уплашена на премиера в Сингапур: Мъж я напада пред камерите (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова -
          Ариана Гранде преживя напрегнат инцидент по време на премиерата на филма „Wicked: For Good“ в Сингапур в четвъртък, когато мъж внезапно се хвърли към нея
          Общество

          Прокуратурата предаде на съд двойката от Перник, обвинена в жестоки убийства на животни: три обвинения срещу тях

          Дамяна Караджова -
          Разследването срещу двамата обвиняеми от Перник за особено жестока жестокост към животни е приключило, съобщиха от прокуратурата.
          Общество

          РЗИ–Бургас подготвя затваряне на хосписа край Поморие

          Десислава Димитрова -
          РЗИ – Бургас предприема действия за временно затваряне на дома за стари хора край Поморие, известен като хосписа на д-р Димче Миладиноски.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions