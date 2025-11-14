Атанас Зафиров: За 2026 г. е най-левият бюджет в последните 20 години

Вицепремиерът и председател на НС Атанас Зафиров определи бюджета за 2026 г. като „най-левият за последните 20 години“, като подчерта, че той включва мерки за повишаване на доходите и подкрепа на работещите. Минималната работна заплата се увеличава до 1 213 лева, което е ръст от 12,3%, надхвърлящ инфлацията, и ще повиши доходите на близо 600 000 души.

Бюджетът предвижда и стимули за бизнеса, демографска подкрепа с близо 400 млн. евро за грижа за децата и семействата, увеличение на майчинството от 398 на 460 евро за втората година и повишение на обезщетението при връщане на работа от 50 на 75%. Запазено е и „швейцарското правило“ за пенсиите.

Зафиров посочи, че бюджетът е реалистичен и ориентиран към основните нужди на гражданите, въпреки ограниченията от коалиционното управление и тежкото наследство от предходното правителство.

Регионалните дисбаланси са също в приоритетите на бюджета. Продължава финансирането на програми за Северозападна България и общинската инвестиционна програма „Програма за развитие на региони в растеж (2021-2027)“, насочена към пътища, здравеопазване, образование и социална инфраструктура.

Средствата за общините се увеличават значително, като капиталовите разходи през 2026 г. възлизат на 7,76 млрд. евро, а средствата за общински проекти са 920,3 млн. евро.

Относно хората с ТЕЛК и лични асистенти, Министерството на труда и социалната политика ще извърши проверки, за да се изясни реалната нужда и да се прекрати източването на бюджета.

По водоснабдяването в Северозападна България правителството разработва програма за използване на р. Дунав като допълнителен източник на вода.