      петък, 14.11.25
          Авария на бул. „България“ оставя без нормално водоснабдяване няколко столични квартала

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Заради ремонт на уличен водопровод с голям диаметър на бул. „България“ № 62, в редица столични квартали се очаква временно понижено водно налягане и възможно замътване на водата, съобщиха от „Софийска вода“.

          Засегнати ще бъдат кварталите:

          • ж.к. „Лагера“,
          • ж.к. „Белите брези“,
          • ж.к. „Красно село – Борово“,
          • ж.к. „Хиподрума“,
          • ж.к. „Стрелбище“,
          • ж.к. „Иван Вазов“,
          • ж.к. „Гоце Делчев“,
          • ж.к. „Кривата река“,
            както и част от кв. „Манастирски ливади – запад“ в района между ул. „Родопски извор“, ул. „Мур“, бул. „България“ и ул. „Тодор Каблешков“.
          От дружеството уточняват, че Военномедицинска академия и Александровска болница също ще бъдат временно засегнати от промени в схемата на водоснабдяване.

          „Софийска вода“ ще публикува актуална информация за напредъка на ремонтните дейности на своя официален сайт и в мобилното приложение „Моята вода“. Компанията поднася извинение на клиентите за причинените неудобства.

