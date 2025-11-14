Авария на бул. „България“ оставя без нормално водоснабдяване няколко столични квартала

Заради ремонт на уличен водопровод с голям диаметър на бул. „България“ № 62, в редица столични квартали се очаква временно понижено водно налягане и възможно замътване на водата, съобщиха от „Софийска вода“.
Засегнати ще бъдат кварталите:
ж.к. „Лагера“,
ж.к. „Белите брези“,
ж.к. „Красно село – Борово“,
ж.к. „Хиподрума“,
ж.к. „Стрелбище“,
ж.к. „Иван Вазов“,
ж.к. „Гоце Делчев“,
ж.к. „Кривата река“, както и част от кв. „Манастирски ливади – запад“ в района между ул. „Родопски извор“, ул. „Мур“, бул. „България“ и ул. „Тодор Каблешков“.
От дружеството уточняват, че Военномедицинска академия и Александровска болница също ще бъдат временно засегнати от промени в схемата на водоснабдяване.
„Софийска вода“ще публикува актуална информация за напредъка на ремонтните дейности на своя официален сайт и в мобилното приложение „Моята вода“. Компанията поднася извинение на клиентите за причинените неудобства.
