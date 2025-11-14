Авария на бул. „България“ оставя без нормално водоснабдяване няколко столични квартала

Заради ремонт на уличен водопровод с голям диаметър на бул. „България“ № 62, в редица столични квартали се очаква временно понижено водно налягане и възможно замътване на водата, съобщиха от „Софийска вода“.

- Реклама -

Засегнати ще бъдат кварталите:

ж.к. „Лагера“ ,

, ж.к. „Белите брези“ ,

, ж.к. „Красно село – Борово“ ,

, ж.к. „Хиподрума“ ,

, ж.к. „Стрелбище“ ,

, ж.к. „Иван Вазов“ ,

, ж.к. „Гоце Делчев“ ,

, ж.к. „Кривата река“,

както и част от кв. „Манастирски ливади – запад“ в района между ул. „Родопски извор“, ул. „Мур“, бул. „България“ и ул. „Тодор Каблешков“.

От дружеството уточняват, че Военномедицинска академия и Александровска болница също ще бъдат временно засегнати от промени в схемата на водоснабдяване.

„Софийска вода“ ще публикува актуална информация за напредъка на ремонтните дейности на своя официален сайт и в мобилното приложение „Моята вода“. Компанията поднася извинение на клиентите за причинените неудобства.