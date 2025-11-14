НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Авария на бул. „България“ предизвика проблеми с водоснабдяването в 8 софийски квартала

          0
          4
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В редица столични квартали се очакват временно понижено водно налягане и възможно замътване на водата заради ремонт на голям уличен водопровод на бул. „България“ №62, съобщиха от „Софийска вода“.

          - Реклама -

          Засегнати ще бъдат кварталите „Лагера“, „Белите брези“, „Красно село – Борово“, „Хиподрума“, „Стрелбище“, „Иван Вазов“, „Гоце Делчев“, „Кривата река“, както и част от „Манастирски ливади – запад“ в определен периметър около булеварда.

          Промените във водоснабдяването ще засегнат и Военномедицинска академия, както и Александровска болница. „Софийска вода“ обяви, че актуална информация за ремонтните дейности ще бъде публикувана на официалния ѝ сайт и в приложението „Моята вода“. Компанията се извини на потребителите за причинените временни неудобства.

          В редица столични квартали се очакват временно понижено водно налягане и възможно замътване на водата заради ремонт на голям уличен водопровод на бул. „България“ №62, съобщиха от „Софийска вода“.

          - Реклама -

          Засегнати ще бъдат кварталите „Лагера“, „Белите брези“, „Красно село – Борово“, „Хиподрума“, „Стрелбище“, „Иван Вазов“, „Гоце Делчев“, „Кривата река“, както и част от „Манастирски ливади – запад“ в определен периметър около булеварда.

          Промените във водоснабдяването ще засегнат и Военномедицинска академия, както и Александровска болница. „Софийска вода“ обяви, че актуална информация за ремонтните дейности ще бъде публикувана на официалния ѝ сайт и в приложението „Моята вода“. Компанията се извини на потребителите за причинените временни неудобства.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Трус в Кърджали

          Иван Христов -
          Земетресение е регистрирано тази нощ край Кърджали. Трусът с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е бил до село Македонци в 1 часа тази сутрин....
          Инциденти

          Авария на бул. „България“ оставя без нормално водоснабдяване няколко столични квартала

          Десислава Димитрова -
          Заради ремонт на уличен водопровод с голям диаметър на бул. „България“ № 62, в редица столични квартали се очаква временно понижено водно налягане и възможно замътване на водата.
          Общество

          Плевенско на тъмно: токови удари блокират домакинските уреди

          Дамяна Караджова -
          Жителите на град Славяново в Плевенско алармират за сериозни проблеми с електрозахранването, които превръщат ежедневието им в истинско предизвикателство

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions