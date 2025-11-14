Авария на бул. „България“ предизвика проблеми с водоснабдяването в 8 софийски квартала

В редица столични квартали се очакват временно понижено водно налягане и възможно замътване на водата заради ремонт на голям уличен водопровод на бул. „България“ №62, съобщиха от „Софийска вода“.

Засегнати ще бъдат кварталите „Лагера“, „Белите брези“, „Красно село – Борово“, „Хиподрума“, „Стрелбище“, „Иван Вазов“, „Гоце Делчев“, „Кривата река“, както и част от „Манастирски ливади – запад“ в определен периметър около булеварда.

Промените във водоснабдяването ще засегнат и Военномедицинска академия, както и Александровска болница. „Софийска вода“ обяви, че актуална информация за ремонтните дейности ще бъде публикувана на официалния ѝ сайт и в приложението „Моята вода“. Компанията се извини на потребителите за причинените временни неудобства.