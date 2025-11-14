Българската армия е подсигурена с гориво за година, за корабите е на по-ниско ниво

Армията на България е подсигурена с бензин и дизел за една година, но запасите от корабно гориво са по-ниски – около 37%, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване в парламентарната комисия.

Темата стана актуална след заседание на Съвета по сигурността, свикано от премиера Росен Желязков, относно избора на особен управител на „Лукойл“. Вицепремиерът Томислав Дончев определи предстоящите разговори със САЩ до 21 ноември като критични, тъй като тогава влизат в сила наложените санкции върху „Лукойл“ и „Роснефт“.

Министър Запрянов уточни, че участието на армията в действията около „Лукойл“ е ограничено. Възможностите включват разполагане на антидрон система за наблюдение на въздушното пространство, охранителни функции в сътрудничество с МВР и участие в смесени екипи при нужда. Армията няма да извършва операции самостоятелно, а при необходимост може да се използват и специални сили.