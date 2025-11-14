НА ЖИВО
          Би Би Си се извини на Америка Доналд Тръмп заради спорен монтаж

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Британската медийна корпорация Би Би Си поднесе официално извинение на текущия президент на Америка Доналд Тръмп заради епизод на разследващото предаване Panorama. В продукцията части от речта му от 6 януари 2021 г. са били монтирани по начин, който създава „погрешното впечатление“, че той е отправил директен призив към насилие.

          След острите критики Би Би Си обяви, че епизодът няма да бъде излъчван повторно. Тръмп реагира остро и заплаши със съдебен иск за 1 милиард долара, настоявайки за извинение и компенсация. Медията призна грешката, но подчерта, че няма основания за съдебно дело, тъй като монтажът не е бил умишлено подвеждащ и не е нанесъл вреди.

          Скандалът доведе до оставките на генералния директор Тим Дейви и ръководителката на новините Дебора Търнес. Междувременно Telegraph разкри и втори съмнителен монтаж на реч на Тръмп, излъчен през 2022 г. Би Би Си обеща да извърши пълна проверка.

          Общество

          Крал Чарлз III на 77: Монархът, за когото традицията и природата вървят ръка за ръка (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Крал Чарлз III е роден в сърцето на Бъкингамския дворец, наследник на вековна история и дълг към Обединеното кралство.
          Общество

          Мярка за безопасност: временно ограничение по АМ ‘Хемус’

          Дамяна Караджова -
          Движението между 8-ия и 21-ия километър на автомагистрала „Хемус“ в Софийска област временно ще бъде реорганизирано.
          Война

          Руски обстрел над Киев ранява 11 души — една от тях е бременна жена

          Дамяна Караджова -
          Русия нанесе мащабен ракетен и дронов удар по Киев в ранните часове на петък, съобщи кметът Виталий Кличко.

