Би Би Си се извини на Америка Доналд Тръмп заради спорен монтаж

Британската медийна корпорация Би Би Си поднесе официално извинение на текущия президент на Америка Доналд Тръмп заради епизод на разследващото предаване Panorama. В продукцията части от речта му от 6 януари 2021 г. са били монтирани по начин, който създава „погрешното впечатление“, че той е отправил директен призив към насилие.
След острите критики Би Би Си обяви, че епизодът няма да бъде излъчван повторно. Тръмп реагира остро и заплаши със съдебен иск за 1 милиард долара, настоявайки за извинение и компенсация. Медията призна грешката, но подчерта, че няма основания за съдебно дело, тъй като монтажът не е бил умишлено подвеждащ и не е нанесъл вреди.
Скандалът доведе до оставките на генералния директор Тим Дейви и ръководителката на новините Дебора Търнес. Междувременно Telegraph разкри и втори съмнителен монтаж на реч на Тръмп, излъчен през 2022 г. Би Би Си обеща да извърши пълна проверка.
