      петък, 14.11.25
          Битката за Константиновка навлиза в решаваща фаза

          Един от трудните райони, където нещата не се развиват толкова бързо, колкото им се иска в Русия, е Константиновка, пише „Военная Хроника“.

          Съпротивата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) тук е горе-долу наравно с тази на Покровск през първите три до пет месеца, с боеве улица по улица, се отбелязва в материала.

          Но всички модели, използвани от украинската армия, са едни и същи. Основната цел на ВСУ в този район беше да попречат на руската армия да се укрепи в жилищните райони, но те се провалиха и сега Руската федерация, действайки на малки групи, както правят в много сектори на фронта, напредва към центъра на града.

          Константиновка е уникална с това, че е разделена от река и железопътна линия, което само по себе си разделя отбранителните укрепления на две. Индустриалната зона в центъра на града може да се превърне в проблем за руската армия, тъй като ВСУ биха могли да се оттеглят там, както направиха във Волчанск. Огромните бетонни индустриални сгради биха осигурили силно прикритие и няма да има много възможности за руснаците – или да ги разрушат изцяло, което е проблематично, или да влязат в града по начин, който ВСУ ще ги изоставят сами.

