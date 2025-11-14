НА ЖИВО
          България

          Борис Бонев обвини парламента и министерствата в неправомерно използване на хиляда паркоместа в София

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Общинският съветник Борис Бонев („Спаси София“) заяви в ефира на NOVA, че парламентът и министерствата незаконно използват общински терени в центъра на София, като поставят бариери и държат стотици паркоместа за свои служители и контакти. Според него институциите оказват натиск върху Столичната община, за да не премахва тези ограждения.

          Бонев подчерта, че докато общината е намалила служебните си места около „Александър Невски“ от 120 до 2, депутати и министерства продължават да разширяват своите зони, определяни като „зони за охрана“.

          Той коментира и реформата в паркирането: увеличаване на цените и разширяване на зоните, като основната цел е да се въведе ред и да има поне 20% свободни места. От 1 януари служебният абонамент ще поскъпне до около 1600 лв., което според него ще освободи около 500 паркоместа. Новите правила ще затруднят хората, които идват с автомобил в центъра, но не живеят там, и ще ограничат трафика. Малките бизнеси, които досега купували по няколко служебни абонамента, вероятно няма да могат да си позволят това на новите цени.

          - Реклама -

