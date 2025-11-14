НА ЖИВО
          Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

          Името на особения управител на „Лукойл“ ще бъде официално съобщено след спешното заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет в петък. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, уточнявайки, че премиерът Росен Желязков ще направи официалното обявление.

          „Избрано е едно лице“, посочи Борисов и подчерта, че кандидатът е съгласуван с него лично. „Съгласуването му с другите партньори в управлението е работа на премиера“, допълни той. По думите му избраният особен управител разполага с необходимия опит, не е свързан с Делян Пеевски и никога не е бил министър.

          В контекста на американските санкции срещу „Лукойл“ Борисов изрази надежда, че България може да получи дерогация още днес. „Виждате колко са динамични събитията. Появяват се трилионни фондове в САЩ, които говорят за покупка на цялата компания. Надявам се до края на деня да получим дерогация — такава, каквато има Германия, за 6 месеца. За да можем спокойно да завършим всички тези процеси“, заяви председателят на ГЕРБ.

          - Реклама -

