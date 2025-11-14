Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

Името на особения управител на „Лукойл“ ще бъде официално съобщено след спешното заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет в петък. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, уточнявайки, че премиерът Росен Желязков ще направи официалното обявление.
- Реклама -
„Избрано е едно лице“, посочи Борисов и подчерта, че кандидатът е съгласуван с него лично. „Съгласуването му с другите партньори в управлението е работа на премиера“, допълни той. По думите му избраният особен управител разполага с необходимия опит, не е свързан с Делян Пеевски и никога не е бил министър.
В контекста на американските санкции срещу „Лукойл“ Борисов изрази надежда, че България може да получи дерогация още днес. „Виждате колко са динамични събитията. Появяват се трилионни фондове в САЩ, които говорят за покупка на цялата компания. Надявам се до края на деня да получим дерогация — такава, каквато има Германия, за 6 месеца. За да можем спокойно да завършим всички тези процеси“, заяви председателят на ГЕРБ.
Името на особения управител на „Лукойл“ ще бъде официално съобщено след спешното заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет в петък. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента, уточнявайки, че премиерът Росен Желязков ще направи официалното обявление.
- Реклама -
„Избрано е едно лице“, посочи Борисов и подчерта, че кандидатът е съгласуван с него лично. „Съгласуването му с другите партньори в управлението е работа на премиера“, допълни той. По думите му избраният особен управител разполага с необходимия опит, не е свързан с Делян Пеевски и никога не е бил министър.
В контекста на американските санкции срещу „Лукойл“ Борисов изрази надежда, че България може да получи дерогация още днес. „Виждате колко са динамични събитията. Появяват се трилионни фондове в САЩ, които говорят за покупка на цялата компания. Надявам се до края на деня да получим дерогация — такава, каквато има Германия, за 6 месеца. За да можем спокойно да завършим всички тези процеси“, заяви председателят на ГЕРБ.