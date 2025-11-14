Боян Балев: Бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен

„Негативното отношение на работодателите към бюджета е неоснователно. Съгласен съм с това, че бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен в тази ситуация. Включително и самият министър- председател каза, че не го харесва“

Това каза политологът и член на БСП Боян Балев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Балев Българската социалистическа партия е постигнала определени успехи с този бюджет, като е реализирала част от мерките, които били заложени в предизборната платформа на формацията.