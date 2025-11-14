Боян Балев: Бюджетът, много меко казано, не е идеален, но е възможен

Това каза политологът и член на БСП Боян Балев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Балев Българската социалистическа партия е постигнала определени успехи с този бюджет, като е реализирала част от мерките, които били заложени в предизборната платформа на формацията.
По големия въпрос е: от къде възниква изобщо задължението за данъци след като не получаваме нищо срещу тях и всичко е платено? Транспорт, пътища, образование, здравеопазване, комунални ЗАДЪЛЖЕНИЯ на УЖ общини и УЖ държава, на които те казват забележете ,,услуга“? Услуги има в публичните домове, това са преки задължения на тези шайки на които казвате УЖ общини и УЖ държава. Задължения срещу данъците ни! Данъци които преки и косвени са над 60…. 70% от доходите на човек.
Като сложите и престъпните монополи и картели като ЕРП-та, мобилни оператори, ВиК, топлофикации, застрахователи, топлофикации, горива, храни, и за които още се сетите, % най вероятно е близо до 100%, Картели и монополи грижливо обгрижвани от същите шайки, през престъпните им регулаторни режими, УЖ закони и наредби – разбира се срещу % от плячката отчитана им в личните офшорни сметки на месечен абонамент.
И след като самата УЖ община и УЖ държава, няма собствена стопанска дейност, какъв е смисъла изобщо за съществуването им? След като всичко е раздадено на частни фирми като по същество се превръщат в частни УЖ общини и УЖ държава! Някой чувал ли е за частна община, частна държава?
Избори? Избора на вождове, господари, масови убийци, деребеи и сатрапи, които еднолично да решават как да живеят всички останали не е ,,избор „, още по малко може да се счита за ,,право“- р0бство е! Р0бство на офшорните им лични сметки! Наложено през една фалшива и престъпна УЖ конституция на ДС, на БКП, за която всички тези шайки говорят като за Библия и са крайния продукт от същата!
Демокрация с вождове няма – не съществува такава! Никъде в превода на думата ,, демокрация “ няма и намек за вождове, управници, господари, партии, масови убийци, деребеи и сатрапи. Няма! Ама видите ли трябвало да има правителство и УЖ общини? кмЯтове? Защо? На кой са нужни? Някой сеща ли се за един закон в полза на хората за 35 години? Нещо повече, всички закони са срещу хората и в една единствена полза – на личните им офшорни сметки!
РЕШЕНИЕТО : Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/ , а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!
Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове. Държавен служител “ произлиза от ,,служба “ ,,служа “ ,,слуга “ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд “ ,,управник “ който решава еднолично как да живеят всички останали. Общество “ ,,Община“ произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува! Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото „?
Държава “ от ,,държа“, в самата дума е заложено. Та какво държим ние от общите ни активи след като някой си вожд еднолично се разпорежда с тях? Държим дълговете и задълженията с които са ни загробили!
Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация.
И от чие име деребействате? 80% от собствениците, хората, ви казаха, че не искат вождове, правителства, парламенти, кмЯтове, господари, деребеи, масови убийци и сатрапи! Факт! Кое не ви е ясно? И това при ,,празни чували“, 50% фалшиви нашарени УЖ изборни протоколи, липсващи флашки! Няма един извън държавната престъпна п@р@зитираща п@пл@ч който да гласува за тези шайки. Гласува в явен конфликт на интереси и зависимости!