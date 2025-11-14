Бойко Борисов: САЩ дават шестмесечна дерогация; особеният управител на „Лукойл“ не е свързан с Пеевски, ще се справи

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в парламента, че очаква България да получи шестмесечна дерогация по казуса с „Лукойл“, подобно на Германия. По думите му ситуацията е динамична, като в САЩ вече има огромни фондове, проявяващи интерес към покупката на бизнеса на компанията.

Борисов съобщи, че след преодоляване на ветото и издаването на указ ще стане ясно кой ще бъде назначен за особен управител на „Лукойл“. Той подчерта, че избраният кандидат има нужния опит, не е бил министър и няма връзка с Делян Пеевски.

Коментирайки свои предишни думи за Цветан Василев, Борисов заяви, че по онова време е бил в опозиция и не знае защо банкерът се е страхувал от Пеевски. Той добави иронично, че хората често идвали при него „просто да си говорят“.

По друга тема Борисов посочи, че ограничаването на бонусите в държавната администрация може да бъде поставено като обществен дебат. Отказа да коментира работата на кмета на София, като подчерта, че гражданите са го избрали и че отговорността за решенията му е тяхна, а не на ГЕРБ.