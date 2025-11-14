НА ЖИВО
          Бреговата охрана на САЩ откри руски кораб край американските териториални води в Хавай

          Бреговата охрана на САЩ съобщи за откриването на руски военен кораб край териториалните води на САЩ.

          Това се случи на 26 октомври, на 15 морски мили южно от хавайския остров Оаху.

          „Самолет HC-130 Hercules на бреговата охрана от авиобаза Барбърс Пойнт и катер на бреговата охрана отговориха на спомагателния разузнавателен кораб на руския флот „Карелия“, като извършиха безопасен и професионален прелет и близък подход към кораба“, съобщава ведомството.

          Отбелязва се, че съгласно международното право чуждестранни военни кораби могат да преминават транзитно и да действат извън териториалните води на други държави, които се простират до 12 морски мили от брега.

          Хавайският район на бреговата охрана е един от най-малките в бреговата охрана на САЩ.

