Бреговата охрана на САЩ засече руски разузнавателен кораб край Хавай

Бреговата охрана на Съединените щати съобщи, че на 29 октомври е засякла руски военен разузнавателен кораб, който е действал в близост до американските териториални води, информира Fox News.

- Реклама -

По думите на официални лица, корабът от клас „Вишня“ се е намирал на около 15 морски мили южно от остров Оаху, което е предизвикало реакция на самолет HC-130 Hercules от авиобаза Barbers Point и на кораба на Бреговата охрана „William Hart“.

Според прессъобщение, американските служби са реагирали на присъствието на помощния разузнавателен кораб „Kareliya“ от Военноморските сили на Русия, като са извършили безопасен и професионален полет и преминаване в близост до него.

Действайки в съответствие с международното право, Бреговата охрана е започнала да наблюдава активността на кораба, за да гарантира морската сигурност на американските плавателни съдове в района. Организацията увери, че ще продължи да следи ситуацията в рамките на мерките за защита на териториалните води на САЩ.

„Бреговата охрана на САЩ рутинно наблюдава морската активност около Хавайските острови и в целия Тихи океан, за да гарантира безопасността и сигурността на американските води“, заяви капитан Матю Чонг, ръководител на реакциите в Тихоокеанския район на Бреговата охрана.

„Работейки с партньори и съюзници, нашите екипи следят и реагират на активността на чуждестранни военни кораби близо до нашите териториални води, за да защитим морските си граници и да отстояваме суверенитета си“, добави той.

По данни на армията на САЩ, корабите от клас „Вишня“ са построени през 80-те години за съветския флот. Седем такива плавателни съда все още служат в руския военноморски флот. Те са специализирани за радиоразузнаване, оборудвани с множество сензори и сателитни антени за предаване на данни.

Въпреки че основната им функция е събирането на разузнавателна информация, корабите са въоръжени с две оръдия AK-630 и зенитни ракети SA-N-8, които служат като последна линия на самозащита, уточняват от армията.

Тихоокеанското командване на САЩ и Бреговата охрана продължават да наблюдават активността на чужди военни кораби в региона в сътрудничество с международни партньори, за да гарантират националната сигурност и отбранителната готовност на страната.

Съгласно международното право, военни кораби на други държави могат да оперират извън териториалните води на суверенните държави, които се простират до 12 морски мили от брега.