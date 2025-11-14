Бреговата охрана на САЩ засече руски разузнавателен кораб край Хавай

Бреговата охрана на Съединените щати съобщи, че на 29 октомври е засякла руски военен разузнавателен кораб, който е действал в близост до американските териториални води, информира Fox News.
По думите на официални лица, корабът от клас „Вишня“ се е намирал на около 15 морски мили южно от остров Оаху, което е предизвикало реакция на самолет HC-130 Hercules от авиобаза Barbers Point и на кораба на Бреговата охрана „William Hart“.
Според прессъобщение, американските служби са реагирали на присъствието на помощния разузнавателен кораб „Kareliya“ от Военноморските сили на Русия, като са извършили безопасен и професионален полет и преминаване в близост до него.
Действайки в съответствие с международното право, Бреговата охрана е започнала да наблюдава активността на кораба, за да гарантира морската сигурност на американските плавателни съдове в района. Организацията увери, че ще продължи да следи ситуацията в рамките на мерките за защита на териториалните води на САЩ.
По данни на армията на САЩ, корабите от клас „Вишня“ са построени през 80-те години за съветския флот. Седем такива плавателни съда все още служат в руския военноморски флот. Те са специализирани за радиоразузнаване, оборудвани с множество сензори и сателитни антени за предаване на данни.
Въпреки че основната им функция е събирането на разузнавателна информация, корабите са въоръжени с две оръдия AK-630 и зенитни ракети SA-N-8, които служат като последна линия на самозащита, уточняват от армията.
Тихоокеанското командване на САЩ и Бреговата охрана продължават да наблюдават активността на чужди военни кораби в региона в сътрудничество с международни партньори, за да гарантират националната сигурност и отбранителната готовност на страната.
Съгласно международното право, военни кораби на други държави могат да оперират извън териториалните води на суверенните държави, които се простират до 12 морски мили от брега.