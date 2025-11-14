НА ЖИВО
          БВП на България нараства с 3,2 процента на годишна база

          Снимка: emerging-europe.com
          През третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,2% спрямо същия период на миналата година и с 0,7% спрямо второто тримесечие на 2025 г., показват сезонно изгладените данни на НСИ. За сравнение, през третото тримесечие на 2024 г. годишният ръст е бил 2,2%.

          Според експресните оценки на НСИ, номиналният БВП за тримесечието достига 62,016 млрд. лева, а реализираната добавена стойност – 54,608 млрд. лева.

          Най-голям дял в БВП заема крайното потребление – 76,7% или 47,558 млрд. лева. Бруто капиталообразуването възлиза на 13,770 млрд. лева, което е 22,2% от БВП. Външнотърговското салдо остава положително.

