Чудесно! Български талант игра за Милан

Българският талант Валери Владимиров дебютира, макар и неофициално, за Милан в контролата с Виртус Ентела, загубена от „росонерите“ с 2:3.

17-годишният Владимиров игра редом до хора като Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс-Чийк и Первис Еступинян. Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри очаквано заложи на много младоци, което даде шанс на Владимиров да играе, тъй като в момента повечето му титуляри са заети с националните си отбори.

Иначе, на терена Пулишич и Емануеле Борсани бяха точни за „росонерите“, докато трите попадения на сметката на Виртус бяха реализирани от Дейвид Анкей, Антонио Бокадамо и Алесандро Дебенедети.

Владимиров пристигна в Милан през лятото на миналата година от Ботев Пд. През август 2025 той попадна в групата за мача от Купата на Италия срещу Бари. Той играе основно за втория тим Милан Футуро, като през настоящата кампания има осем мача за отбора.