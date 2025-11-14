НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Чудесно! Български талант игра за Милан

          Валери Владимиров дебютира, макар и неофициално, за "росонерите" в контролата с Виртус Ентела

          0
          9
          Снимка: x.com/acmilan
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Българският талант Валери Владимиров дебютира, макар и неофициално, за Милан в контролата с Виртус Ентела, загубена от „росонерите“ с 2:3.

          - Реклама -

          17-годишният Владимиров игра редом до хора като Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс-Чийк и Первис Еступинян. Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри очаквано заложи на много младоци, което даде шанс на Владимиров да играе, тъй като в момента повечето му титуляри са заети с националните си отбори.

          Иначе, на терена Пулишич и Емануеле Борсани бяха точни за „росонерите“, докато трите попадения на сметката на Виртус бяха реализирани от Дейвид Анкей, Антонио Бокадамо и Алесандро Дебенедети.

          Владимиров пристигна в Милан през лятото на миналата година от Ботев Пд. През август 2025 той попадна в групата за мача от Купата на Италия срещу Бари. Той играе основно за втория тим Милан Футуро, като през настоящата кампания има осем мача за отбора. 

          Българският талант Валери Владимиров дебютира, макар и неофициално, за Милан в контролата с Виртус Ентела, загубена от „росонерите“ с 2:3.

          - Реклама -

          17-годишният Владимиров игра редом до хора като Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс-Чийк и Первис Еступинян. Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри очаквано заложи на много младоци, което даде шанс на Владимиров да играе, тъй като в момента повечето му титуляри са заети с националните си отбори.

          Иначе, на терена Пулишич и Емануеле Борсани бяха точни за „росонерите“, докато трите попадения на сметката на Виртус бяха реализирани от Дейвид Анкей, Антонио Бокадамо и Алесандро Дебенедети.

          Владимиров пристигна в Милан през лятото на миналата година от Ботев Пд. През август 2025 той попадна в групата за мача от Купата на Италия срещу Бари. Той играе основно за втория тим Милан Футуро, като през настоящата кампания има осем мача за отбора. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Джоузеф Паркър ще бъде извън бокса за две години?

          Николай Минчев -
          Джоузеф Паркър е пред угрозата да бъде наказан за две години извън бокса. Причина за това е проваленият му допинг тест, който показал следи...
          Общество

          Димитровград подготвя коледната си украса – най-голямото живо дърво в Европа грейва на 29 ноември

          Десислава Димитрова -
          В Димитровград усилено тече подготовката и профилактиката на осветлението на най-голямото живо Коледно дърво в Европа, разположено на централния площад, както и на цялата празнична украса в града, съобщиха от Общината.
          Футбол

          Нов договор в Левски

          Николай Минчев -
          Левски удължи договора си с официалния доставчик на спортна екипировка “Спорт Депо”. Новото споразумение е в сила за следващите четири сезона – до сезон...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions