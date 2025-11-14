НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Чудовищата Габриела и Красимир били „принудени“ да снимат садистичните си клипчета

          0
          5
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Прокуратурата в Перник съобщи, че разследването срещу Габриела Сашова (26 г.) и Красимир Георгиев (35 г.) — обвинени в особено жестока жестокост към животни, предизвикване на смърт и създаване на порнографски материали — е приключено и двамата са предадени на съд. Те твърдят в показанията си, че били „принудени“ да извършат престъпленията.

          - Реклама -

          Според обвинението двамата са действали в предварителен сговор и са създавали платено съдържание за международна аудитория, включително поръчкови видеа. Предявени са им по три обвинения: за участие в престъпна група с цел имотна облага, за жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, и за създаване на порнографски материали. Максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години затвор и глоба до 10 000 лева, като е възможно да им бъде определено общо наказание.

          Двамата са задържани под стража. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото. Според прокуратурата двойката е във връзка от 2022 г. и е започнала да заснема клиповете през март 2023 г.

          Прокуратурата в Перник съобщи, че разследването срещу Габриела Сашова (26 г.) и Красимир Георгиев (35 г.) — обвинени в особено жестока жестокост към животни, предизвикване на смърт и създаване на порнографски материали — е приключено и двамата са предадени на съд. Те твърдят в показанията си, че били „принудени“ да извършат престъпленията.

          - Реклама -

          Според обвинението двамата са действали в предварителен сговор и са създавали платено съдържание за международна аудитория, включително поръчкови видеа. Предявени са им по три обвинения: за участие в престъпна група с цел имотна облага, за жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, и за създаване на порнографски материали. Максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години затвор и глоба до 10 000 лева, като е възможно да им бъде определено общо наказание.

          Двамата са задържани под стража. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото. Според прокуратурата двойката е във връзка от 2022 г. и е започнала да заснема клиповете през март 2023 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

          Дамяна Караджова -
          Името на особения управител на „Лукойл“ ще бъде официално съобщено след спешното заседание на Съвета за сигурност към Министерския съвет в петък.
          Политика

          Премиерът свиква Съвет по сигурността заради „Лукойл“

          Дамяна Караджова -
          Премиерът Росен Желязков свиква Съвет по сигурността, за да обсъди въпроса с особения управител на „Лукойл“.
          България

          НЕВЕРОЯТНО: Разбра се кой има имен ден днес

          Иван Христов -
          На 14 ноември църквата почита свети апостол Филип – един от дванадесетте ученици на Христос, родом от Витсаида. Той е известен с усърдното изучаване...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions