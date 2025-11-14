Чудовищата Габриела и Красимир били „принудени“ да снимат садистичните си клипчета

Прокуратурата в Перник съобщи, че разследването срещу Габриела Сашова (26 г.) и Красимир Георгиев (35 г.) — обвинени в особено жестока жестокост към животни, предизвикване на смърт и създаване на порнографски материали — е приключено и двамата са предадени на съд. Те твърдят в показанията си, че били „принудени“ да извършат престъпленията.

Според обвинението двамата са действали в предварителен сговор и са създавали платено съдържание за международна аудитория, включително поръчкови видеа. Предявени са им по три обвинения: за участие в престъпна група с цел имотна облага, за жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни, и за създаване на порнографски материали. Максималното наказание за най-тежкото престъпление е до 6 години затвор и глоба до 10 000 лева, като е възможно да им бъде определено общо наказание.

Двамата са задържани под стража. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото. Според прокуратурата двойката е във връзка от 2022 г. и е започнала да заснема клиповете през март 2023 г.