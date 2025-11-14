НА ЖИВО
          Депутатите със заплати над 8 хиляди лева, президентът взима 16 хиляди

          Заплатите на българските депутати вече надхвърлят 8 000 лева като основно възнаграждение, показват данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на годината. Според правилника на Народното събрание депутатските заплати се преизчисляват на всяко тримесечие и са три пъти средната заплата в обществения сектор. През септември тя достига 2 668 лева, което прави основната заплата на депутатите 8 004 лева.

          Освен това те получават допълнителни надбавки – 15% за участие в комисии, до 35% за шефове на комисии и парламентарни групи, както и проценти за трудов стаж и научни степени.

          Вследствие на увеличението на депутатските заплати се вдигат и възнагражденията на водещите държавни ръководители. Председателят на Народното събрание и премиерът ще получават по 12 406 лева, а президентът – 16 008 лева, като към тези суми също се добавят бонуси за стаж.

          Средната брутна заплата в страната през септември е 2 580 лева, като работещите в частния сектор взимат средно 2 550 лева – с над 100 лева по-малко от обществения сектор. Най-високи възнаграждения се регистрират в медиите и телекомуникациите (5 512 лева), финансовия сектор (3 716 лева) и енергетиката (3 539 лева), а най-ниски – в хотелиерството и ресторантьорството (1 586 лева).

          Междувременно съдът на ЕС отмени част от директивата за адекватност на минималните заплати, но основните референтни показатели за определянето ѝ остават валидни.

