      петък, 14.11.25
          Начало

          Димитровград подготвя коледната си украса – най-голямото живо дърво в Европа грейва на 29 ноември

          Снимка: община Димитровград
          В Димитровград усилено тече подготовката и профилактиката на осветлението на най-голямото живо Коледно дърво в Европа, разположено на централния площад, както и на цялата празнична украса в града, съобщиха от Общината.

          Поради внушителната височина на елхата – близо 30 метра, украсата ѝ се извършва с помощта на вишка. Тази година коледното дърво ще бъде допълнено с 40 нови светещи топки в бяло и червено и 40 светещи капки, които ще обогатят празничния облик.

          Снимка община Димитровград
          Двата големи шадравана – пред Съдебната палата и на кръговото до новата автогара – вече блестят с ефектни светещи фигури, а пред спортна зала „Младост“ е поставено атрактивно светещо влакче. Самата зала е украсена със светещи завеси и мигащи блицове.

          Коледната картина се допълва от елегантната украса на знаковия обект Водната кула „Трите лъча“, където са поставени светещи звезди, а на върха ѝ грее ярка светеща топка. Покривът е обточен със завеси от светлини с дължина 50 метра и светещи капки, а перилата на кулата също сияят в празничен блясък.

          Пред културен дом „Химик“ е поставена стилна светеща елха, а всички големи кръстовища в града – включително това при парк „Пеньо Пенев“ и кръговото до бензиностанция ОМВ – също са украсени с коледни орнаменти.

          Основните булеварди – „Д. Благоев“, „Г. С. Раковски“, „Хр. Ботев“, „Трети март“ и „Ст. Стамболов“ – вече са с обновени декоративни елементи.

          Тази година светещото небе по бул. „България“ ще бъде удължено с още 50 метра, достигайки обща дължина от 120 метра.

          Тържественото запалване на светлините на Коледното дърво ще се състои на 29 ноември, когато по традиция ще бъде включено и цялото празнично осветление в града.

