Дончев: Не е предлагана поименна кандидатура за особения представител

Министерският съвет не е предлагал поименно кандидатури за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“ – Бургас. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блиц контрол, отговаряйки на въпрос на парламентарната група на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) относно спряганото име на Владимир Малинов като възможен кандидат за поста.
В парламентарния контрол участват и другите двама вицепремиери – Атанас Зафиров и Гроздан Караджов.
Междувременно премиерът Росен Желязков е свикал извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, посветено именно на назначаването на особен управител в бургаската рафинерия.
Новината за свиканото заседание беше съобщена по-рано днес от председателя на Народното събрание Рая Назарян
