НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 14.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Дончев: Не е предлагана поименна кандидатура за особения представител

          0
          9
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министерският съвет не е предлагал поименно кандидатури за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“ – Бургас.
          Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блиц контрол, отговаряйки на въпрос на парламентарната група на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) относно спряганото име на Владимир Малинов като възможен кандидат за поста.

          „Министерски съвет до момента не е предложил никой — нито г-н Малинов, нито някой друг,“ подчерта Дончев.

          - Реклама -

          В парламентарния контрол участват и другите двама вицепремиери – Атанас Зафиров и Гроздан Караджов.

          Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

          Междувременно премиерът Росен Желязков е свикал извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, посветено именно на назначаването на особен управител в бургаската рафинерия.

          Новината за свиканото заседание беше съобщена по-рано днес от председателя на Народното събрание Рая Назарян

          Министерският съвет не е предлагал поименно кандидатури за особен търговски представител в „Лукойл Нефтохим“ – Бургас.
          Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на днешния парламентарен блиц контрол, отговаряйки на въпрос на парламентарната група на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) относно спряганото име на Владимир Малинов като възможен кандидат за поста.

          „Министерски съвет до момента не е предложил никой — нито г-н Малинов, нито някой друг,“ подчерта Дончев.

          - Реклама -

          В парламентарния контрол участват и другите двама вицепремиери – Атанас Зафиров и Гроздан Караджов.

          Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

          Междувременно премиерът Росен Желязков е свикал извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет, посветено именно на назначаването на особен управител в бургаската рафинерия.

          Новината за свиканото заседание беше съобщена по-рано днес от председателя на Народното събрание Рая Назарян

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Американският гигант „Карлайл“ купува активите на „Лукойл“?

          Иван Христов -
          Американската инвестиционна компания „Карлайл“ проучва възможността да закупи чуждестранните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, съобщава Reuters. Интересът идва след като САЩ наложиха санкции...
          Общество

          Промяна от ЕС: Задължителни задни светлини и през деня

          Дамяна Караджова -
          Европейският съюз затяга правилата за пътна безопасност и подготвя важна промяна за шофьорите: от 2027 г.
          България

          СКАНДАЛ между БСП и „Възраждане“ в парламента

          Иван Христов -
          Остро напрежение избухна в Народното събрание между депутати от „Възраждане“ и вицепремиера Атанас Зафиров от БСП. Георги Георгиев („Възраждане“) обвини правителството, че не води...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions