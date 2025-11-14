Джаз легендата Христо Йоцов отличен с престижното държавно признание (СНИМКИ)

Премиерът Росен Желязков връчи държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ на проф. Христо Йоцов – един от най-влиятелните български джаз музиканти, композитори и педагози. Отличието се присъжда за изключителен принос към националната култура.

Йоцов е автор на музика за джаз, театър, филм и симфонични състави, а творчеството му е разпознаваемо в няколко поколения българска музикална сцена. Той има повече от 30 издадени албума и дългогодишни партньорства с водещи артисти като Хилда Казасян и Йълдъз Ибрахимова. Основател е и на емблематичната джаз формация „Акустична версия“.

Сред отличията му е и престижната театрална награда „Аскеер“.

Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ е учредена през 2000 г. и традиционно се връчва на изявени личности с принос към духа и развитието на българската култура. Сред предишните носители са проф. Вера Мутафчиева, акад. Светлин Русев, проф. Стефан Данаилов, Йордан Радичков, Богомил Райнов, Валери Петров и други.