      петък, 14.11.25
          Джаз легендата Христо Йоцов отличен с престижното държавно признание (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова
          Премиерът Росен Желязков връчи държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ на проф. Христо Йоцов – един от най-влиятелните български джаз музиканти, композитори и педагози. Отличието се присъжда за изключителен принос към националната култура.

          Йоцов е автор на музика за джаз, театър, филм и симфонични състави, а творчеството му е разпознаваемо в няколко поколения българска музикална сцена. Той има повече от 30 издадени албума и дългогодишни партньорства с водещи артисти като Хилда Казасян и Йълдъз Ибрахимова. Основател е и на емблематичната джаз формация „Акустична версия“.

          Сред отличията му е и престижната театрална награда „Аскеер“.

          Държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“ е учредена през 2000 г. и традиционно се връчва на изявени личности с принос към духа и развитието на българската култура. Сред предишните носители са проф. Вера Мутафчиева, акад. Светлин Русев, проф. Стефан Данаилов, Йордан Радичков, Богомил Райнов, Валери Петров и други.

