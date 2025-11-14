НА ЖИВО
          Джоузеф Паркър ще бъде извън бокса за две години?

          Новозеландецът е дал положителна проба в деня на мача си с Фабио Уордли, който британецът спечели миналия месец

          Снимка: boec.bg
          Николай Минчев
          Джоузеф Паркър е пред угрозата да бъде наказан за две години извън бокса. Причина за това е проваленият му допинг тест, който показал следи от кокаин по време на рутинна проверка.

          Новозеландецът е дал положителна проба в деня на мача си с Фабио Уордли, който британецът спечели миналия месец.

          33-годишният Паркър е бивш световен шампион в тежка категория. Той загуби пояса си от Антъни Джошуа през 2018, но влезе в двубоя с Уордли в най-добрата форма в кариерата си.

          След тежко поражение от Джо Джойс през 2022, Паркър взе последните си шест мача преди този с Уордли, като сред тях бяха победени Дионтей Уайлдър и Джълей Джан. Той грабна и временния пояс на Световната боксова организация (WBO). Паркър трябваше да се бие срещу тогавашния носител на пояса на Международната боксова федерация (IBF) Даниел Дюбоа през февруари, но Дюбоа се разболя малко преди сблъсъка.

          Паркър постави позицията си на задължителен претендент за пояса на WBO, притежаван от абсолютния световен шампион Олександър Усик, срещу Уордли. Това беше хазартен ход, който в крайна сметка не се отплати, а сега дойде и новината за проваления допинг тест. Той поставя под огромна въпросителна бъдещето на новозеландеца в бокса

